10:03 20.07.2022 (обновлено: 14:04 20.07.2022)
В Заполярье к людям вышел медведь, у которого в пасти застряла банка
В Заполярье белый медведь, у которого во рту застряла банка сгущенки, пришел к людям
© Фото : Руководитель Росприроднадзора Светлана РадионоваБелый медведь, у которого во рту застряла банка сгущенки
Белый медведь, у которого во рту застряла банка сгущенки
КРАСНОЯРСК, 20 июл — РИА Новости. Белый медведь, у которого в пасти застряла банка сгущенки, пришел за помощью к людям в поселок Диксон на севере Красноярского края, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
"Молодой белый медведь, у которого во рту застряла металлическая банка из-под сгущенки, пришел за помощью к людям в поселок Диксон... Надо спасать краснокнижное животное, которое находится на грани смерти. Срочно собираем заседание рабочей группы", — написала она в Telegram-канале.
По ее словам, на помощь обессилевшему зверю вылетят ветеринары из Москвы.
"Сейчас решаем вопрос с транспортом. Чтобы удалить банку, животное придется обездвижить, на что мы незамедлительно выдаем разрешение", — добавила Радионова.
Глава Росприроднадзора подчеркнула, что для спасения животного примут все необходимые меры.
31 октября 2018, 00:05ТуризмВ Китае медведя вытащили из канала при помощи экскаватора