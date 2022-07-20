https://ria.ru/20220720/medved-1803631953.html

В Заполярье к людям вышел медведь, у которого в пасти застряла банка

В Заполярье к людям вышел медведь, у которого в пасти застряла банка - РИА Новости, 20.07.2022

В Заполярье к людям вышел медведь, у которого в пасти застряла банка

Белый медведь, у которого в пасти застряла банка сгущенки, пришел за помощью к людям в поселок Диксон на севере Красноярского края, сообщила глава... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T10:03

2022-07-20T10:03

2022-07-20T14:04

диксон

москва

общество

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КРАСНОЯРСК, 20 июл — РИА Новости. Белый медведь, у которого в пасти застряла банка сгущенки, пришел за помощью к людям в поселок Диксон на севере Красноярского края, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова."Молодой белый медведь, у которого во рту застряла металлическая банка из-под сгущенки, пришел за помощью к людям в поселок Диксон... Надо спасать краснокнижное животное, которое находится на грани смерти. Срочно собираем заседание рабочей группы", — написала она в Telegram-канале.По ее словам, на помощь обессилевшему зверю вылетят ветеринары из Москвы."Сейчас решаем вопрос с транспортом. Чтобы удалить банку, животное придется обездвижить, на что мы незамедлительно выдаем разрешение", — добавила Радионова.Глава Росприроднадзора подчеркнула, что для спасения животного примут все необходимые меры.

https://ria.ru/20181031/1531762166.html

диксон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

диксон, москва, общество