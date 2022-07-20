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В Заполярье к людям вышел медведь, у которого в пасти застряла банка - РИА Новости, 20.07.2022
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В Заполярье к людям вышел медведь, у которого в пасти застряла банка
В Заполярье к людям вышел медведь, у которого в пасти застряла банка - РИА Новости, 20.07.2022
В Заполярье к людям вышел медведь, у которого в пасти застряла банка
Белый медведь, у которого в пасти застряла банка сгущенки, пришел за помощью к людям в поселок Диксон на севере Красноярского края, сообщила глава... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T10:03
2022-07-20T14:04
диксон
москва
общество
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КРАСНОЯРСК, 20 июл — РИА Новости. Белый медведь, у которого в пасти застряла банка сгущенки, пришел за помощью к людям в поселок Диксон на севере Красноярского края, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова."Молодой белый медведь, у которого во рту застряла металлическая банка из-под сгущенки, пришел за помощью к людям в поселок Диксон... Надо спасать краснокнижное животное, которое находится на грани смерти. Срочно собираем заседание рабочей группы", — написала она в Telegram-канале.По ее словам, на помощь обессилевшему зверю вылетят ветеринары из Москвы."Сейчас решаем вопрос с транспортом. Чтобы удалить банку, животное придется обездвижить, на что мы незамедлительно выдаем разрешение", — добавила Радионова.Глава Росприроднадзора подчеркнула, что для спасения животного примут все необходимые меры.
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диксон, москва, общество
10:03 20.07.2022 (обновлено: 14:04 20.07.2022)
 
В Заполярье к людям вышел медведь, у которого в пасти застряла банка

В Заполярье белый медведь, у которого во рту застряла банка сгущенки, пришел к людям

© Фото : Руководитель Росприроднадзора Светлана РадионоваБелый медведь, у которого во рту застряла банка сгущенки
Белый медведь, у которого во рту застряла банка сгущенки - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© Фото : Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова
Белый медведь, у которого во рту застряла банка сгущенки
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 20 июл — РИА Новости. Белый медведь, у которого в пасти застряла банка сгущенки, пришел за помощью к людям в поселок Диксон на севере Красноярского края, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
"Молодой белый медведь, у которого во рту застряла металлическая банка из-под сгущенки, пришел за помощью к людям в поселок Диксон... Надо спасать краснокнижное животное, которое находится на грани смерти. Срочно собираем заседание рабочей группы", — написала она в Telegram-канале.
По ее словам, на помощь обессилевшему зверю вылетят ветеринары из Москвы.
"Сейчас решаем вопрос с транспортом. Чтобы удалить банку, животное придется обездвижить, на что мы незамедлительно выдаем разрешение", — добавила Радионова.
Глава Росприроднадзора подчеркнула, что для спасения животного примут все необходимые меры.
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