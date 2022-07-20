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Украинские националисты оборудовали опорные пункты в медучреждениях в ДНР - РИА Новости, 20.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220720/meduchrezhdeniya-1803903849.html
Украинские националисты оборудовали опорные пункты в медучреждениях в ДНР
Украинские националисты оборудовали опорные пункты в медучреждениях в ДНР - РИА Новости, 20.07.2022
Украинские националисты оборудовали опорные пункты в медучреждениях в ДНР
Украинские националисты оборудовали опорные пункты, разместили артиллерию, огневые точки, склады вооружений и боеприпасов в лечебных учреждениях ДНР, заявил в... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T21:45
2022-07-20T21:46
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
торецк
дружковка
донбасс
украина
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Украинские националисты оборудовали опорные пункты, разместили артиллерию, огневые точки, склады вооружений и боеприпасов в лечебных учреждениях ДНР, заявил в среду руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Константиновке Донецкой Народной Республики в городской больнице № 1 (просп. О.Тихого) националистами оборудованы опорные пункты, на прилегающей территории размещена бронетехника и артиллерия, в помещениях медицинского учреждения неонацисты под предлогом якобы обеспечения безопасности удерживают персонал и пациентов больницы, фактически используя их в качестве "живого щита"", - сообщил Мизинцев.По его словам, в Зализном Донецкой Народной Республики в здании поликлиники (просп. Пионеров) боевиками националистического батальона "Айдар" оборудованы казармы и огневые точки, подходы к учреждению заминированы, но местное население об этом умышленно не уведомлено."В Торецке (ул. Терешковой) и Дружковке (ул. Донской квартал) Донецкой Народной Республики в зданиях лечебных профилакториев дислоцированы подразделения ВСУ, размещены склады вооружения и боеприпасов, а на прилегающей к медицинским объектам территориях размещены бронетехника, артиллерия и РСЗО", - заявил генерал.Он также сообщил, что в Николаеве украинские военнослужащие оборудовали опорный пункт в здании поликлиники (ул. Пограничная), в непосредственной близости от учреждения разместили большое количество военной техники, при этом, эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась.
https://ria.ru/20220720/trofei-1803646135.html
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, торецк, дружковка, донбасс, украина
21:45 20.07.2022 (обновлено: 21:46 20.07.2022)
 
Украинские националисты оборудовали опорные пункты в медучреждениях в ДНР

Минобороны: украинские националисты разместили артиллерию в медучреждениях в ДНР

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазбитое окно
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Украинские националисты оборудовали опорные пункты, разместили артиллерию, огневые точки, склады вооружений и боеприпасов в лечебных учреждениях ДНР, заявил в среду руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Константиновке Донецкой Народной Республики в городской больнице № 1 (просп. О.Тихого) националистами оборудованы опорные пункты, на прилегающей территории размещена бронетехника и артиллерия, в помещениях медицинского учреждения неонацисты под предлогом якобы обеспечения безопасности удерживают персонал и пациентов больницы, фактически используя их в качестве "живого щита"", - сообщил Мизинцев.
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По его словам, в Зализном Донецкой Народной Республики в здании поликлиники (просп. Пионеров) боевиками националистического батальона "Айдар" оборудованы казармы и огневые точки, подходы к учреждению заминированы, но местное население об этом умышленно не уведомлено.
Торецке (ул. Терешковой) и Дружковке (ул. Донской квартал) Донецкой Народной Республики в зданиях лечебных профилакториев дислоцированы подразделения ВСУ, размещены склады вооружения и боеприпасов, а на прилегающей к медицинским объектам территориях размещены бронетехника, артиллерия и РСЗО", - заявил генерал.
Он также сообщил, что в Николаеве украинские военнослужащие оборудовали опорный пункт в здании поликлиники (ул. Пограничная), в непосредственной близости от учреждения разместили большое количество военной техники, при этом, эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныТорецкДружковкаДонбассУкраина
 
 
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