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Росстат зафиксировал снижение цен на большинство наблюдаемых медикаментов - РИА Новости, 20.07.2022
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Росстат зафиксировал снижение цен на большинство наблюдаемых медикаментов
Росстат зафиксировал снижение цен на большинство наблюдаемых медикаментов - РИА Новости, 20.07.2022
Росстат зафиксировал снижение цен на большинство наблюдаемых медикаментов
Цены на наблюдаемые Росстатом медикаменты с 9 по 15 июля снизились по всем препаратам, кроме отечественного анальгина и корвалола, свидетельствуют данные... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T19:30
2022-07-20T19:30
экономика
федеральная служба государственной статистики (росстат)
здоровье - общество
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Цены на наблюдаемые Росстатом медикаменты с 9 по 15 июля снизились по всем препаратам, кроме отечественного анальгина и корвалола, свидетельствуют данные статистического ведомства.По данным Росстата, за этот период подешевели левомеколь – на 1,2%, комбинированные анальгетики – на 0,6%, аллохол – на 0,3%, поливитамины – на 0,2%, валидол, нимесулид, ренгалин, эргоферон – на 0,1%.Метамизол натрия (анальгин отечественный) подорожал на 0,3%, корвалол - на 0,1%.С начала месяца левомеколь подешевел на 1,04%, комбинированные анальгетики - на 0,9%, поливитамины - на 0,81%, ренгалин - на 0,75%, эргоферон - на 0,48%, валидол - на 0,37%. Цены на корвалол выросли на 0,47%, на аллохол - на 0,1%, на нимесулид - на 0,05%.
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экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), здоровье - общество
19:30 20.07.2022
 
Росстат зафиксировал снижение цен на большинство наблюдаемых медикаментов

Росстат зафиксировал снижение цен на наблюдаемые медикаменты за неделю с 9 по 15 июля

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкФармацевты в аптеке
Фармацевты в аптеке - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Цены на наблюдаемые Росстатом медикаменты с 9 по 15 июля снизились по всем препаратам, кроме отечественного анальгина и корвалола, свидетельствуют данные статистического ведомства.
По данным Росстата, за этот период подешевели левомеколь – на 1,2%, комбинированные анальгетики – на 0,6%, аллохол – на 0,3%, поливитамины – на 0,2%, валидол, нимесулид, ренгалин, эргоферон – на 0,1%.
Метамизол натрия (анальгин отечественный) подорожал на 0,3%, корвалол - на 0,1%.
С начала месяца левомеколь подешевел на 1,04%, комбинированные анальгетики - на 0,9%, поливитамины - на 0,81%, ренгалин - на 0,75%, эргоферон - на 0,48%, валидол - на 0,37%. Цены на корвалол выросли на 0,47%, на аллохол - на 0,1%, на нимесулид - на 0,05%.
Продажа лекарств в аптеке - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 16:43
Путин призвал апробировать электронную продажу рецептурных лекарств
 
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