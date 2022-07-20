https://ria.ru/20220720/medikamenty-1803879633.html

Росстат зафиксировал снижение цен на большинство наблюдаемых медикаментов

Росстат зафиксировал снижение цен на большинство наблюдаемых медикаментов - РИА Новости, 20.07.2022

Росстат зафиксировал снижение цен на большинство наблюдаемых медикаментов

Цены на наблюдаемые Росстатом медикаменты с 9 по 15 июля снизились по всем препаратам, кроме отечественного анальгина и корвалола, свидетельствуют данные... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T19:30

2022-07-20T19:30

2022-07-20T19:30

экономика

федеральная служба государственной статистики (росстат)

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564040734_0:367:2989:2048_1920x0_80_0_0_532a8ced45a9622cb90a5abf46bb6a6d.jpg

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Цены на наблюдаемые Росстатом медикаменты с 9 по 15 июля снизились по всем препаратам, кроме отечественного анальгина и корвалола, свидетельствуют данные статистического ведомства.По данным Росстата, за этот период подешевели левомеколь – на 1,2%, комбинированные анальгетики – на 0,6%, аллохол – на 0,3%, поливитамины – на 0,2%, валидол, нимесулид, ренгалин, эргоферон – на 0,1%.Метамизол натрия (анальгин отечественный) подорожал на 0,3%, корвалол - на 0,1%.С начала месяца левомеколь подешевел на 1,04%, комбинированные анальгетики - на 0,9%, поливитамины - на 0,81%, ренгалин - на 0,75%, эргоферон - на 0,48%, валидол - на 0,37%. Цены на корвалол выросли на 0,47%, на аллохол - на 0,1%, на нимесулид - на 0,05%.

https://ria.ru/20220718/lekarstva-1803263855.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), здоровье - общество