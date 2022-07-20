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Силы ЛНР за сутки уничтожили 26 украинских военных
Силы ЛНР за сутки уничтожили 26 украинских военных - РИА Новости, 20.07.2022
Силы ЛНР за сутки уничтожили 26 украинских военных
Украинские войска за минувшие сутки потеряли в Луганской Народной Республике 26 человек личного состава, а также два танка и два бронетранспортера, сообщила... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T10:07
2022-07-20T10:07
2022-07-20T10:19
специальная военная операция на украине
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луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 20 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли в Луганской Народной Республике 26 человек личного состава, а также два танка и два бронетранспортера, сообщила Народная милиция республики."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 26 человек личного состава; два танка; два бронетранспортера; две единицы артиллерийского и зенитно-ракетного вооружения; четыре единицы автомобильной техники", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Отмечается, что саперы ЛНР за сутки очистили более семи гектаров территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими войсками в районах населенных пунктов Белогоровка и Золотаревка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
10:07 20.07.2022 (обновлено: 10:19 20.07.2022)
Силы ЛНР за сутки уничтожили 26 украинских военных
Народная милиция ЛНР оценила потери противника за сутки в 26 человек