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Силы ЛНР за сутки уничтожили 26 украинских военных

Силы ЛНР за сутки уничтожили 26 украинских военных - РИА Новости, 20.07.2022

Силы ЛНР за сутки уничтожили 26 украинских военных

Украинские войска за минувшие сутки потеряли в Луганской Народной Республике 26 человек личного состава, а также два танка и два бронетранспортера, сообщила... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T10:07

2022-07-20T10:07

2022-07-20T10:19

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ЛУГАНСК, 20 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли в Луганской Народной Республике 26 человек личного состава, а также два танка и два бронетранспортера, сообщила Народная милиция республики."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 26 человек личного состава; два танка; два бронетранспортера; две единицы артиллерийского и зенитно-ракетного вооружения; четыре единицы автомобильной техники", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Отмечается, что саперы ЛНР за сутки очистили более семи гектаров территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими войсками в районах населенных пунктов Белогоровка и Золотаревка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр