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ЛНР учредила представительство республики в России - РИА Новости, 20.07.2022
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ЛНР учредила представительство республики в России
ЛНР учредила представительство республики в России - РИА Новости, 20.07.2022
ЛНР учредила представительство республики в России
Власти Луганской Народной Республики постановили открыть представительство государства в российской столице, говорится в документе, опубликованном на сайте... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T09:59
2022-07-20T11:04
луганская народная республика
россия
москва
политика
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ЛУГАНСК, 20 июл — РИА Новости. Власти Луганской Народной Республики постановили открыть представительство государства в российской столице, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства ЛНР.В представительстве будут работать 18 человек.Министерству финансов ЛНР поручено выделять необходимые суммы в рублях для аренды, покупки или строительства служебных помещений представительства и жилья, а также для приобретения автомобилей, мебели и инвентаря.Россия установила дипломатические отношения с Донецкой и Луганской Народными Республиками 22 февраля.Владимир Путин в феврале, после внеочередного заседания Совбеза, обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку силы, вставшие на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
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луганская народная республика, россия, москва, политика
09:59 20.07.2022 (обновлено: 11:04 20.07.2022)
 
ЛНР учредила представительство республики в России

ЛНР учредила представительство республики в России, в нем будут работать 18 сотрудников

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкФлаг ЛНР
Флаг ЛНР - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЛУГАНСК, 20 июл — РИА Новости. Власти Луганской Народной Республики постановили открыть представительство государства в российской столице, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства ЛНР.
"Правительство Луганской Народной Республики постановляет: в связи с установлением дипломатических отношений с Российской Федерацией учредить Посольство Луганской Народной Республики в Российской Федерации (город Москва)", — указано в постановлении.
В представительстве будут работать 18 человек.
Министерству финансов ЛНР поручено выделять необходимые суммы в рублях для аренды, покупки или строительства служебных помещений представительства и жилья, а также для приобретения автомобилей, мебели и инвентаря.
Россия установила дипломатические отношения с Донецкой и Луганской Народными Республиками 22 февраля.
Владимир Путин в феврале, после внеочередного заседания Совбеза, обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку силы, вставшие на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
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