https://ria.ru/20220720/lnr-1803631566.html

ЛНР учредила представительство республики в России

ЛНР учредила представительство республики в России - РИА Новости, 20.07.2022

ЛНР учредила представительство республики в России

Власти Луганской Народной Республики постановили открыть представительство государства в российской столице, говорится в документе, опубликованном на сайте... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T09:59

2022-07-20T09:59

2022-07-20T11:04

луганская народная республика

россия

москва

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152276/51/1522765193_0:291:3016:1988_1920x0_80_0_0_8e2ccfc1d04ee23f6290a54d556d7e29.jpg

ЛУГАНСК, 20 июл — РИА Новости. Власти Луганской Народной Республики постановили открыть представительство государства в российской столице, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства ЛНР.В представительстве будут работать 18 человек.Министерству финансов ЛНР поручено выделять необходимые суммы в рублях для аренды, покупки или строительства служебных помещений представительства и жилья, а также для приобретения автомобилей, мебели и инвентаря.Россия установила дипломатические отношения с Донецкой и Луганской Народными Республиками 22 февраля.Владимир Путин в феврале, после внеочередного заседания Совбеза, обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку силы, вставшие на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.

https://ria.ru/20220719/shefstvo-1803565014.html

луганская народная республика

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

луганская народная республика, россия, москва, политика