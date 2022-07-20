09:59 20.07.2022 (обновлено: 11:04 20.07.2022)
ЛНР учредила представительство республики в России
ЛНР учредила представительство республики в России, в нем будут работать 18 сотрудников
Флаг ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 20 июл — РИА Новости. Власти Луганской Народной Республики постановили открыть представительство государства в российской столице, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства ЛНР.
"Правительство Луганской Народной Республики постановляет: в связи с установлением дипломатических отношений с Российской Федерацией учредить Посольство Луганской Народной Республики в Российской Федерации (город Москва)", — указано в постановлении.
В представительстве будут работать 18 человек.
Министерству финансов ЛНР поручено выделять необходимые суммы в рублях для аренды, покупки или строительства служебных помещений представительства и жилья, а также для приобретения автомобилей, мебели и инвентаря.
Россия установила дипломатические отношения с Донецкой и Луганской Народными Республиками 22 февраля.
Владимир Путин в феврале, после внеочередного заседания Совбеза, обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку силы, вставшие на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.