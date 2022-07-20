https://ria.ru/20220720/lavrov-1803675317.html

Лавров усомнился, что Европа заинтересована в разрыве связей с Россией

Лавров усомнился, что Европа заинтересована в разрыве связей с Россией - РИА Новости, 20.07.2022

Лавров усомнился, что Европа заинтересована в разрыве связей с Россией

Вряд ли в интересах Европы полностью разорвать все связи с Россией и перейти на сжиженный природный газ, который США пытается им "всучить", заявил министр... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T12:30

2022-07-20T12:30

2022-07-20T12:33

сергей лавров

маргарита симоньян

в мире

природный газ

сжиженный природный газ

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799321919_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_953a40a4ac48151ae47f84a1f0c8fee0.jpg

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Вряд ли в интересах Европы полностью разорвать все связи с Россией и перейти на сжиженный природный газ, который США пытается им "всучить", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT."Я не думаю, что в их интересах полностью разорвать все связи с нами и перейти на сжиженный природный газ, который американцы пытаются им всучить", - сказал Лавров в интервью, которое проводит главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

https://ria.ru/20220720/gaz-1803644222.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сергей лавров, маргарита симоньян, в мире, природный газ, сжиженный природный газ, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), европа