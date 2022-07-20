https://ria.ru/20220720/lavrov-1803675317.html
Лавров усомнился, что Европа заинтересована в разрыве связей с Россией
Лавров усомнился, что Европа заинтересована в разрыве связей с Россией - РИА Новости, 20.07.2022
Лавров усомнился, что Европа заинтересована в разрыве связей с Россией
Вряд ли в интересах Европы полностью разорвать все связи с Россией и перейти на сжиженный природный газ, который США пытается им "всучить", заявил министр... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T12:30
2022-07-20T12:30
2022-07-20T12:33
сергей лавров
маргарита симоньян
в мире
природный газ
сжиженный природный газ
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
европа
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Вряд ли в интересах Европы полностью разорвать все связи с Россией и перейти на сжиженный природный газ, который США пытается им "всучить", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT."Я не думаю, что в их интересах полностью разорвать все связи с нами и перейти на сжиженный природный газ, который американцы пытаются им всучить", - сказал Лавров в интервью, которое проводит главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.
https://ria.ru/20220720/gaz-1803644222.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, маргарита симоньян, в мире, природный газ, сжиженный природный газ, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), европа
12:30 20.07.2022 (обновлено: 12:33 20.07.2022)
Лавров усомнился, что Европа заинтересована в разрыве связей с Россией
Лавров усомнился, что Европа заинтересована в разрыве связей с Россией и переходе на СПГ