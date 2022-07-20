https://ria.ru/20220720/lavrov-1803670897.html

Вашингтон и Лондон оказывают колоссальное давление на ООН, заявил Лавров

Вашингтон и Лондон оказывают колоссальное давление на ООН, заявил Лавров - РИА Новости, 20.07.2022

Вашингтон и Лондон оказывают колоссальное давление на ООН, заявил Лавров

США и Великобритания оказывают колоссальное давление на генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, чтобы использовать его в своих интересах, заявил в среду... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T12:16

2022-07-20T12:16

2022-07-20T12:26

в мире

сергей лавров

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. США и Великобритания оказывают колоссальное давление на генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, чтобы использовать его в своих интересах, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT, которое проводит главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян."Я убежден, что на генерального секретаря оказывается колоссальное давление, прежде всего, американцами, англичанами, которые там обосновались в секретариате вокруг него в должностях заместителей и активно вот эту приватизированную структуру используют в своих интересах, это печально", - сказал Лавров.

https://radiosputnik.ria.ru/20220720/lavrov-1803670604.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей лавров