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Вашингтон и Лондон оказывают колоссальное давление на ООН, заявил Лавров - РИА Новости, 20.07.2022
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Вашингтон и Лондон оказывают колоссальное давление на ООН, заявил Лавров
Вашингтон и Лондон оказывают колоссальное давление на ООН, заявил Лавров - РИА Новости, 20.07.2022
Вашингтон и Лондон оказывают колоссальное давление на ООН, заявил Лавров
США и Великобритания оказывают колоссальное давление на генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, чтобы использовать его в своих интересах, заявил в среду... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T12:16
2022-07-20T12:26
в мире
сергей лавров
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. США и Великобритания оказывают колоссальное давление на генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, чтобы использовать его в своих интересах, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT, которое проводит главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян."Я убежден, что на генерального секретаря оказывается колоссальное давление, прежде всего, американцами, англичанами, которые там обосновались в секретариате вокруг него в должностях заместителей и активно вот эту приватизированную структуру используют в своих интересах, это печально", - сказал Лавров.
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Дарья Буймова
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в мире, сергей лавров
12:16 20.07.2022 (обновлено: 12:26 20.07.2022)
 
Вашингтон и Лондон оказывают колоссальное давление на ООН, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что Вашингтон и Лондон оказывают колоссальное давление на ООН

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. США и Великобритания оказывают колоссальное давление на генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, чтобы использовать его в своих интересах, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT, которое проводит главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.
"Я убежден, что на генерального секретаря оказывается колоссальное давление, прежде всего, американцами, англичанами, которые там обосновались в секретариате вокруг него в должностях заместителей и активно вот эту приватизированную структуру используют в своих интересах, это печально", - сказал Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед началом встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко во Дворце Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
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