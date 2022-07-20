https://ria.ru/20220720/lavrov-1803670897.html
Вашингтон и Лондон оказывают колоссальное давление на ООН, заявил Лавров
Вашингтон и Лондон оказывают колоссальное давление на ООН, заявил Лавров - РИА Новости, 20.07.2022
Вашингтон и Лондон оказывают колоссальное давление на ООН, заявил Лавров
США и Великобритания оказывают колоссальное давление на генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, чтобы использовать его в своих интересах, заявил в среду... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T12:16
2022-07-20T12:16
2022-07-20T12:26
в мире
сергей лавров
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. США и Великобритания оказывают колоссальное давление на генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, чтобы использовать его в своих интересах, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT, которое проводит главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян."Я убежден, что на генерального секретаря оказывается колоссальное давление, прежде всего, американцами, англичанами, которые там обосновались в секретариате вокруг него в должностях заместителей и активно вот эту приватизированную структуру используют в своих интересах, это печально", - сказал Лавров.
https://radiosputnik.ria.ru/20220720/lavrov-1803670604.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров
12:16 20.07.2022 (обновлено: 12:26 20.07.2022)
Вашингтон и Лондон оказывают колоссальное давление на ООН, заявил Лавров
Глава МИД Лавров заявил, что Вашингтон и Лондон оказывают колоссальное давление на ООН