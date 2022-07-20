https://ria.ru/20220720/lavrov-1803668691.html
Лавров прокомментировал энергетические проблемы Европы
Лавров прокомментировал энергетические проблемы Европы - РИА Новости, 20.07.2022
Лавров прокомментировал энергетические проблемы Европы
Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT, высказываясь о проблемах Европы в энергетике, заявил, что российская сторона радоваться не будет, но и... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T12:08
2022-07-20T12:08
2022-07-20T12:28
в мире
сергей лавров
владимир путин
европа
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT, высказываясь о проблемах Европы в энергетике, заявил, что российская сторона радоваться не будет, но и переживать особо тоже."Я не думаю, что это радостно для нас, я думаю, нам надо занять безразличную позицию: мы не можем радоваться по поводу того, что люди будут в Европе мерзнуть, будут жить плохо", - сказал Лавров.Президент России Владимир Путин заявлял ранее, что энергетическую инфляцию в западных странах пытаются свалить на Россию, но это итог их системных ошибок.
https://ria.ru/20220402/energetika-1781454581.html
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Лавров о проблемах Европы в энергетике: радоваться не будем, но и переживать особо
Лавров в интервью РИА Новости и RT о проблемах Европы в энергетике: радоваться не будем, но и переживать особо.
2022-07-20T12:08
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PT1M51S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, сергей лавров, владимир путин, европа, россия
12:08 20.07.2022 (обновлено: 12:28 20.07.2022)
Лавров прокомментировал энергетические проблемы Европы
Глава МИД Лавров о проблемах Европы в энергетике: радоваться не будем