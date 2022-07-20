https://ria.ru/20220720/lavrov-1803668691.html

Лавров прокомментировал энергетические проблемы Европы

Лавров прокомментировал энергетические проблемы Европы - РИА Новости, 20.07.2022

Лавров прокомментировал энергетические проблемы Европы

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT, высказываясь о проблемах Европы в энергетике, заявил, что российская сторона радоваться не будет, но и... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T12:08

2022-07-20T12:08

2022-07-20T12:28

в мире

сергей лавров

владимир путин

европа

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803673769_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_775b2404b98d60f19a8e5f2797c958c2.jpg

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT, высказываясь о проблемах Европы в энергетике, заявил, что российская сторона радоваться не будет, но и переживать особо тоже."Я не думаю, что это радостно для нас, я думаю, нам надо занять безразличную позицию: мы не можем радоваться по поводу того, что люди будут в Европе мерзнуть, будут жить плохо", - сказал Лавров.Президент России Владимир Путин заявлял ранее, что энергетическую инфляцию в западных странах пытаются свалить на Россию, но это итог их системных ошибок.

https://ria.ru/20220402/energetika-1781454581.html

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лавров о проблемах Европы в энергетике: радоваться не будем, но и переживать особо Лавров в интервью РИА Новости и RT о проблемах Европы в энергетике: радоваться не будем, но и переживать особо. 2022-07-20T12:08 true PT1M51S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей лавров, владимир путин, европа, россия