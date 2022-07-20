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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 55 рублей

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 55 рублей - РИА Новости, 20.07.2022

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 55 рублей

Рубль подорожал в среду, продолжив многодневное укрепление: курс доллара опустился четвертый торговый день подряд - до 55,03 рубля, евро - шестой - до 56,31... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T19:32

2022-07-20T19:32

2022-07-20T19:34

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Рубль подорожал в среду, продолжив многодневное укрепление: курс доллара опустился четвертый торговый день подряд - до 55,03 рубля, евро - шестой - до 56,31 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 42 копейки, до 55,03 рубля, евро - на 29 копеек, до 56,31 рубля.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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