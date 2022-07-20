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СМИ назвали причину крушения вертолета с 14 погибшими в Мексике
СМИ назвали причину крушения вертолета с 14 погибшими в Мексике - РИА Новости, 20.07.2022
СМИ назвали причину крушения вертолета с 14 погибшими в Мексике
Крушение вертолета Black Hawk военно-морских сил Мексики на западе страны, в котором погибли 14 морпехов, произошло из-за того, что в полете у него закончилось... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T02:05
2022-07-20T02:05
2022-07-20T02:05
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МЕХИКО, 20 июл - РИА Новости. Крушение вертолета Black Hawk военно-морских сил Мексики на западе страны, в котором погибли 14 морпехов, произошло из-за того, что в полете у него закончилось топливо, сообщило издание Milenio.Black Hawk, перевозивший солдат, упал на сельское футбольное поле в пятницу после завершения операции по поимке бывшего лидера картеля Гвадалахары. На борту судна находились 15 человек, один из них выжил и госпитализирован с тяжёлыми травмами.Источники издания Milenio опровергли версию, что вертолет был сбит преступниками после задержания наркобарона, поскольку в районе крушения нет подходящих для засады мест. Кроме того, на месте падения не было обнаружено следов горения.Sikorsky UH-60 Black Hawk — двухмоторный многоцелевой вертолет американской компании Sikorsky Aircraft. С 1990-х годов армия и полиция в Мексике заказали несколько десятков таких машин.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, мексика
СМИ назвали причину крушения вертолета с 14 погибшими в Мексике
Milenio: крушение вертолета с 14 погибшими в Мексике произошло из-за нехватки топлива
МЕХИКО, 20 июл - РИА Новости.
Крушение вертолета Black Hawk военно-морских сил Мексики на западе страны, в котором погибли 14 морпехов, произошло из-за того, что в полете у него закончилось топливо, сообщило
издание Milenio.
"Вертолет министерства военно-морского флота, который разбился в муниципалитете Лос-Мочис в штате Синалоа в ходе операции по задержанию наркобарона Рафаэля Каро Кинтеро <...>, потерпел крушение из-за того, что у него закончилось топливо", - говорится в тексте на сайте издания со ссылкой на источники, близкие к следствию.
Black Hawk, перевозивший солдат, упал на сельское футбольное поле в пятницу после завершения операции по поимке бывшего лидера картеля Гвадалахары. На борту судна находились 15 человек, один из них выжил и госпитализирован с тяжёлыми травмами.
Источники издания Milenio опровергли версию, что вертолет был сбит преступниками после задержания наркобарона, поскольку в районе крушения нет подходящих для засады мест. Кроме того, на месте падения не было обнаружено следов горения.
Sikorsky UH-60 Black Hawk — двухмоторный многоцелевой вертолет американской компании Sikorsky Aircraft. С 1990-х годов армия и полиция в Мексике
заказали несколько десятков таких машин.