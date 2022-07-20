https://ria.ru/20220720/krushenie-1803601865.html

СМИ назвали причину крушения вертолета с 14 погибшими в Мексике

СМИ назвали причину крушения вертолета с 14 погибшими в Мексике - РИА Новости, 20.07.2022

СМИ назвали причину крушения вертолета с 14 погибшими в Мексике

Крушение вертолета Black Hawk военно-морских сил Мексики на западе страны, в котором погибли 14 морпехов, произошло из-за того, что в полете у него закончилось... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T02:05

2022-07-20T02:05

2022-07-20T02:05

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мексика

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МЕХИКО, 20 июл - РИА Новости. Крушение вертолета Black Hawk военно-морских сил Мексики на западе страны, в котором погибли 14 морпехов, произошло из-за того, что в полете у него закончилось топливо, сообщило издание Milenio.Black Hawk, перевозивший солдат, упал на сельское футбольное поле в пятницу после завершения операции по поимке бывшего лидера картеля Гвадалахары. На борту судна находились 15 человек, один из них выжил и госпитализирован с тяжёлыми травмами.Источники издания Milenio опровергли версию, что вертолет был сбит преступниками после задержания наркобарона, поскольку в районе крушения нет подходящих для засады мест. Кроме того, на месте падения не было обнаружено следов горения.Sikorsky UH-60 Black Hawk — двухмоторный многоцелевой вертолет американской компании Sikorsky Aircraft. С 1990-х годов армия и полиция в Мексике заказали несколько десятков таких машин.

https://ria.ru/20220718/samolet-1803202687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, мексика