https://ria.ru/20220720/kreditovanie-1803504988.html
Корпорация МСП и ЦБ возобновили оборотное кредитование по программе ПСК
Корпорация МСП и ЦБ возобновили оборотное кредитование по программе ПСК - РИА Новости, 20.07.2022
Корпорация МСП и ЦБ возобновили оборотное кредитование по программе ПСК
По льготной программе Корпорации МСП и ЦБ РФ снова можно получить средства на оборотные цели и снизить ставки по ранее выданным кредитам, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T10:00
2022-07-20T10:00
2022-07-20T10:00
корпорация мсп
александр исаевич
россия
экономика
центральный банк рф (цб рф)
мсп банк
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. По льготной программе Корпорации МСП и ЦБ РФ снова можно получить средства на оборотные цели и снизить ставки по ранее выданным кредитам, сообщает пресс-служба корпорации.Корпорация МСП и Банк России меняют условия совместной Программы стимулирования кредитования (ПСК "Инвестиционная"). Помимо инвестиционных, заемщики вновь смогут получать средства на оборотные цели и рефинансирование ранее полученных займов, как это было до марта 2022 года. Одновременно снижена ставка по кредитам в рамках программы, которая не сможет превышать ключевую больше чем на 3%. Сейчас она составляет до 12,5% годовых.По ранее выданным кредитам банки-партнеры обязаны в течение месяца снизить ставки. Для этого они будут заключать дополнительные соглашения с клиентами или направлять уведомление о снижении ставки.Кредиты по льготным ставкам доступны на срок до трех лет. Их могут получить предприниматели из любых отраслей, кроме тех, кто занимается производством или продажей подакцизных товаров. Заемные средства можно направлять на инвестиции, пополнение оборота или рефинансирование другого кредита, полученного по более высокой ставке. Для самозанятых лимит составляет до 500 тысяч рублей, малый и средний бизнес могут получить от 3 миллионов до 1 миллиарда рублей.В рамках программы ПСК в 2022 году выдано более 4 тысяч кредитов на общую сумму 84,4 миллиарда рублей.При нехватке или отсутствии залога для получения заемных средств предприниматели могут воспользоваться "зонтичными" поручительствами Корпорации МСП. В этом случае 50% риска предпринимателя возьмет на себя корпорация, а поручительство будет выдано в одном окне банка в момент получения кредита. Также возможно совмещение "зонтичного" поручительства и поручительства региональных гарантийных организаций (РГО). В этом случае покрытие составит до 90% для молодых и начинающих предпринимателей, для всех остальных — до 70%.
https://ria.ru/20220622/isaevich-1797163247.html
https://ria.ru/20220712/kreditovanie-1801907162.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
корпорация мсп, александр исаевич, россия, экономика, центральный банк рф (цб рф), мсп банк
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. По льготной программе Корпорации МСП и ЦБ РФ снова можно получить средства на оборотные цели и снизить ставки по ранее выданным кредитам, сообщает пресс-служба корпорации.
Корпорация МСП
и Банк России меняют условия совместной Программы стимулирования кредитования (ПСК "Инвестиционная"). Помимо инвестиционных, заемщики вновь смогут получать средства на оборотные цели и рефинансирование ранее полученных займов, как это было до марта 2022 года. Одновременно снижена ставка по кредитам в рамках программы, которая не сможет превышать ключевую больше чем на 3%. Сейчас она составляет до 12,5% годовых.
По ранее выданным кредитам банки-партнеры обязаны в течение месяца снизить ставки. Для этого они будут заключать дополнительные соглашения с клиентами или направлять уведомление о снижении ставки.
"Это решение принято с учетом положительных изменений в экономике и должно стимулировать активность бизнеса. Мы видим повышенный спрос именно на оборотные кредиты, и вместе с ЦБ
теперь будем предоставлять такую возможность. Также меняется кредитная ставка. В начале весны регулятор отвязал ее от ключевой и зафиксировал. Тогда это было крайне необходимо, чтобы она не устремилась резко вверх, и позволило оставить заемные средства доступными для бизнеса", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич
, подчеркнув, что если банки не будут снижать ставки, то предпринимателям необходимо обратиться через "Сервис 360°", и корпорация будет разбираться в ситуации.
Кредиты по льготным ставкам доступны на срок до трех лет. Их могут получить предприниматели из любых отраслей, кроме тех, кто занимается производством или продажей подакцизных товаров. Заемные средства можно направлять на инвестиции, пополнение оборота или рефинансирование другого кредита, полученного по более высокой ставке. Для самозанятых лимит составляет до 500 тысяч рублей, малый и средний бизнес могут получить от 3 миллионов до 1 миллиарда рублей.
В рамках программы ПСК в 2022 году выдано более 4 тысяч кредитов на общую сумму 84,4 миллиарда рублей.
При нехватке или отсутствии залога для получения заемных средств предприниматели могут воспользоваться "зонтичными" поручительствами Корпорации МСП. В этом случае 50% риска предпринимателя возьмет на себя корпорация, а поручительство будет выдано в одном окне банка в момент получения кредита. Также возможно совмещение "зонтичного" поручительства и поручительства региональных гарантийных организаций (РГО). В этом случае покрытие составит до 90% для молодых и начинающих предпринимателей, для всех остальных — до 70%.