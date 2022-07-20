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Жители подконтрольного Киеву Краматорска видят в городе много иностранцев - РИА Новости, 20.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220720/kramatorsk-1803628326.html
Жители подконтрольного Киеву Краматорска видят в городе много иностранцев
Жители подконтрольного Киеву Краматорска видят в городе много иностранцев - РИА Новости, 20.07.2022
Жители подконтрольного Киеву Краматорска видят в городе много иностранцев
Жители подконтрольного Киеву Краматорска в Донецкой Народной Республике видят много иностранцев в военной форме, они говорят на польском, английском, испанском... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T09:43
2022-07-20T09:43
специальная военная операция на украине
краматорск
донецкая народная республика
лнр
родион мирошник
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ЛУГАНСК, 20 июл - РИА Новости. Жители подконтрольного Киеву Краматорска в Донецкой Народной Республике видят много иностранцев в военной форме, они говорят на польском, английском, испанском языках, заявил глава представительства Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник."На центральном рынке Краматорска местные жители видят в большом количестве иностранцев в военной форме, которые приезжают за провизией. Между собой они говорят на польском, английском, испанском и других языках", - написал Мирошник в своем Telegram-канале, ссылаясь на источники среди местных жителей.Утверждается, что иностранцев перебросили в город недавно. По данным Мирошника, они размещены недалеко от центра города.Во вторник заместитель командира батальона 9-го полка Народной милиции ДНР с позывным Хохол заявил, что Польша, Великобритания и США составили тройку лидеров по числу наемников, воюющих в Донбассе за киевский режим.
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краматорск
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краматорск, донецкая народная республика, лнр, родион мирошник
09:43 20.07.2022
 
Жители подконтрольного Киеву Краматорска видят в городе много иностранцев

Глава представительства ЛНР Мирошник: жители Краматорска видят в городе много иностранцев

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 20 июл - РИА Новости. Жители подконтрольного Киеву Краматорска в Донецкой Народной Республике видят много иностранцев в военной форме, они говорят на польском, английском, испанском языках, заявил глава представительства Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.
"На центральном рынке Краматорска местные жители видят в большом количестве иностранцев в военной форме, которые приезжают за провизией. Между собой они говорят на польском, английском, испанском и других языках", - написал Мирошник в своем Telegram-канале, ссылаясь на источники среди местных жителей.
Утверждается, что иностранцев перебросили в город недавно. По данным Мирошника, они размещены недалеко от центра города.
Во вторник заместитель командира батальона 9-го полка Народной милиции ДНР с позывным Хохол заявил, что Польша, Великобритания и США составили тройку лидеров по числу наемников, воюющих в Донбассе за киевский режим.
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