https://ria.ru/20220720/kramatorsk-1803628326.html
Жители подконтрольного Киеву Краматорска видят в городе много иностранцев
Жители подконтрольного Киеву Краматорска видят в городе много иностранцев - РИА Новости, 20.07.2022
Жители подконтрольного Киеву Краматорска видят в городе много иностранцев
Жители подконтрольного Киеву Краматорска в Донецкой Народной Республике видят много иностранцев в военной форме, они говорят на польском, английском, испанском... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T09:43
2022-07-20T09:43
2022-07-20T09:43
специальная военная операция на украине
краматорск
донецкая народная республика
лнр
родион мирошник
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ЛУГАНСК, 20 июл - РИА Новости. Жители подконтрольного Киеву Краматорска в Донецкой Народной Республике видят много иностранцев в военной форме, они говорят на польском, английском, испанском языках, заявил глава представительства Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник."На центральном рынке Краматорска местные жители видят в большом количестве иностранцев в военной форме, которые приезжают за провизией. Между собой они говорят на польском, английском, испанском и других языках", - написал Мирошник в своем Telegram-канале, ссылаясь на источники среди местных жителей.Утверждается, что иностранцев перебросили в город недавно. По данным Мирошника, они размещены недалеко от центра города.Во вторник заместитель командира батальона 9-го полка Народной милиции ДНР с позывным Хохол заявил, что Польша, Великобритания и США составили тройку лидеров по числу наемников, воюющих в Донбассе за киевский режим.
https://ria.ru/20220720/plennye-1803461706.html
краматорск
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краматорск, донецкая народная республика, лнр, родион мирошник
Жители подконтрольного Киеву Краматорска видят в городе много иностранцев
Глава представительства ЛНР Мирошник: жители Краматорска видят в городе много иностранцев