https://ria.ru/20220720/kramatorsk-1803628326.html

Жители подконтрольного Киеву Краматорска видят в городе много иностранцев

Жители подконтрольного Киеву Краматорска видят в городе много иностранцев - РИА Новости, 20.07.2022

Жители подконтрольного Киеву Краматорска видят в городе много иностранцев

Жители подконтрольного Киеву Краматорска в Донецкой Народной Республике видят много иностранцев в военной форме, они говорят на польском, английском, испанском... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T09:43

2022-07-20T09:43

2022-07-20T09:43

специальная военная операция на украине

краматорск

донецкая народная республика

лнр

родион мирошник

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ЛУГАНСК, 20 июл - РИА Новости. Жители подконтрольного Киеву Краматорска в Донецкой Народной Республике видят много иностранцев в военной форме, они говорят на польском, английском, испанском языках, заявил глава представительства Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник."На центральном рынке Краматорска местные жители видят в большом количестве иностранцев в военной форме, которые приезжают за провизией. Между собой они говорят на польском, английском, испанском и других языках", - написал Мирошник в своем Telegram-канале, ссылаясь на источники среди местных жителей.Утверждается, что иностранцев перебросили в город недавно. По данным Мирошника, они размещены недалеко от центра города.Во вторник заместитель командира батальона 9-го полка Народной милиции ДНР с позывным Хохол заявил, что Польша, Великобритания и США составили тройку лидеров по числу наемников, воюющих в Донбассе за киевский режим.

https://ria.ru/20220720/plennye-1803461706.html

краматорск

донецкая народная республика

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Влада Копылова

краматорск, донецкая народная республика, лнр, родион мирошник