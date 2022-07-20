https://ria.ru/20220720/koronavirus-1803649446.html

В Москве за сутки госпитализировали 159 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 159 человек с COVID-19 - РИА Новости, 20.07.2022

В Москве за сутки госпитализировали 159 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 1670 случаев COVID-19, восемь человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T11:18

2022-07-20T11:18

2022-07-20T11:18

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

москва

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1670 случаев COVID-19, восемь человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1670, госпитализировано - 159 человек, выздоровело - 989 человек, 8 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 790 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 791 447 случаев коронавируса, выздоровели 2 596 132 человек, умерли 44 348 человек.

https://ria.ru/20220720/kentavr-1803533387.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва