https://ria.ru/20220720/koronavirus-1803649446.html
В Москве за сутки госпитализировали 159 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 159 человек с COVID-19 - РИА Новости, 20.07.2022
В Москве за сутки госпитализировали 159 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 1670 случаев COVID-19, восемь человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T11:18
2022-07-20T11:18
2022-07-20T11:18
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1670 случаев COVID-19, восемь человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1670, госпитализировано - 159 человек, выздоровело - 989 человек, 8 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 790 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 791 447 случаев коронавируса, выздоровели 2 596 132 человек, умерли 44 348 человек.
https://ria.ru/20220720/kentavr-1803533387.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва
В Москве за сутки госпитализировали 159 человек с COVID-19
В Москве выявили 1670 новых случаев заражения коронавирусом