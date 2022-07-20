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Почти 7 тысяч медиков Подмосковья получают компенсацию за аренду жилья - РИА Новости, 20.07.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220720/kompensatsiya-1803796785.html
Почти 7 тысяч медиков Подмосковья получают компенсацию за аренду жилья
Почти 7 тысяч медиков Подмосковья получают компенсацию за аренду жилья - РИА Новости, 20.07.2022
Почти 7 тысяч медиков Подмосковья получают компенсацию за аренду жилья
В Московской области почти семь тысяч медработников получают компенсацию аренды жилья, такая мера поддержки действует с 1 января, сообщили в региональном... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T17:10
2022-07-20T17:10
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
общество
жилье
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В Московской области почти семь тысяч медработников получают компенсацию аренды жилья, такая мера поддержки действует с 1 января, сообщили в региональном минздраве."В Подмосковье для врачей действует беспрецедентное количество мер соцподдержки. И компенсация аренды жилья – одна из самых востребованных. Её получают порядка 6,8 тысячи медицинских специалистов. Благодаря ей, с начала года в Подмосковье трудоустроился 821 медработник", - приводят в сообщении слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.Отмечается, что такая мера поддержки медработников начала действовать в Подмосковье с 1 января. Компенсацию аренды жилья в размере 20 тысяч рублей могут получать представители 18 специальностей, в том числе фельдшеры и медсестры."Получить компенсацию могут медработники, соответствующие ряду условий. В частности, необходимо работать на полную ставку в учреждении, подведомственном Минздраву Московской области и расположенном на территории региона. У супругов и детей заявителя не должно быть собственного жилья в Подмосковье. Ещё одно условие - отсутствие в пользовании помещений коммерческого, социального и специализированного найма, а также отсутствие денежного возмещения за найм жилья от администраций городских округов", - уточнили в министерстве.
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московская область (подмосковье), светлана стригункова , общество, жилье
17:10 20.07.2022
 

Почти 7 тысяч медиков Подмосковья получают компенсацию за аренду жилья

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В Московской области почти семь тысяч медработников получают компенсацию аренды жилья, такая мера поддержки действует с 1 января, сообщили в региональном минздраве.
Подмосковье для врачей действует беспрецедентное количество мер соцподдержки. И компенсация аренды жилья – одна из самых востребованных. Её получают порядка 6,8 тысячи медицинских специалистов. Благодаря ей, с начала года в Подмосковье трудоустроился 821 медработник", - приводят в сообщении слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.
Отмечается, что такая мера поддержки медработников начала действовать в Подмосковье с 1 января. Компенсацию аренды жилья в размере 20 тысяч рублей могут получать представители 18 специальностей, в том числе фельдшеры и медсестры.
"Получить компенсацию могут медработники, соответствующие ряду условий. В частности, необходимо работать на полную ставку в учреждении, подведомственном Минздраву Московской области и расположенном на территории региона. У супругов и детей заявителя не должно быть собственного жилья в Подмосковье. Ещё одно условие - отсутствие в пользовании помещений коммерческого, социального и специализированного найма, а также отсутствие денежного возмещения за найм жилья от администраций городских округов", - уточнили в министерстве.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана СтригунковаОбществоЖилье
 
 
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