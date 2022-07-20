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СМИ: Киссинджер предостерег Байдена от вечной конфронтации с Китаем - РИА Новости, 20.07.2022
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СМИ: Киссинджер предостерег Байдена от вечной конфронтации с Китаем
СМИ: Киссинджер предостерег Байдена от вечной конфронтации с Китаем - РИА Новости, 20.07.2022
СМИ: Киссинджер предостерег Байдена от вечной конфронтации с Китаем
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер считает, что постоянные конфронтации Вашингтона с Пекином не помогут предотвратить "гегемонию" КНР и нормализовать... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T04:54
2022-07-20T04:54
в мире
сша
китай
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер считает, что постоянные конфронтации Вашингтона с Пекином не помогут предотвратить "гегемонию" КНР и нормализовать отношения, передает агентство Блумберг.По мнению Киссинджера, президенту США Джо Байдену следует следить за тем, чтобы внутренняя политика не мешала "важности понимания устойчивости Китая".Ранее политик говорил, что все более враждебные отношения между США и Китаем рискуют вызвать глобальную "катастрофу, сравнимую с Первой мировой войной".Госсекретарь США Энтони Блинкен 26 мая в речи, посвященной курсу Вашингтона в отношении КНР, заявил, что Штаты рассматривают Китай как "самый серьезный долгосрочный вызов" международному порядку. Он также анонсировал создание в рамках госдепартамента новой структуры для координирования и реализации политики, связанной с Китаем: она получит название China House. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в ответ на заявление Блинкена призвал США не раздувать "китайскую угрозу".
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в мире, сша, китай
04:54 20.07.2022
 
СМИ: Киссинджер предостерег Байдена от вечной конфронтации с Китаем

Bloomberg: экс-госсекретарь Киссинджер предостерег Байдена от вечной конфронтации с Китаем

© AP Photo / Matt Rourke, FileДжо Байден и Генри Киссинджер
Джо Байден и Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© AP Photo / Matt Rourke, File
Джо Байден и Генри Киссинджер. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер считает, что постоянные конфронтации Вашингтона с Пекином не помогут предотвратить "гегемонию" КНР и нормализовать отношения, передает агентство Блумберг.
По мнению Киссинджера, президенту США Джо Байдену следует следить за тем, чтобы внутренняя политика не мешала "важности понимания устойчивости Китая".
"На Байдена и предыдущие администрации слишком сильно повлияли внутриполитические аспекты взглядов на Китай... Конечно, важно предотвратить гегемонию Китая или любой другой страны... Это не то, чего можно добиться бесконечными конфронтациями", - заявил Киссинджер в интервью.
Ранее политик говорил, что все более враждебные отношения между США и Китаем рискуют вызвать глобальную "катастрофу, сравнимую с Первой мировой войной".
Госсекретарь США Энтони Блинкен 26 мая в речи, посвященной курсу Вашингтона в отношении КНР, заявил, что Штаты рассматривают Китай как "самый серьезный долгосрочный вызов" международному порядку. Он также анонсировал создание в рамках госдепартамента новой структуры для координирования и реализации политики, связанной с Китаем: она получит название China House. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в ответ на заявление Блинкена призвал США не раздувать "китайскую угрозу".
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