СМИ: Киссинджер предостерег Байдена от вечной конфронтации с Китаем
Bloomberg: экс-госсекретарь Киссинджер предостерег Байдена от вечной конфронтации с Китаем
© AP Photo / Matt Rourke, FileДжо Байден и Генри Киссинджер
© AP Photo / Matt Rourke, File
Джо Байден и Генри Киссинджер. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер считает, что постоянные конфронтации Вашингтона с Пекином не помогут предотвратить "гегемонию" КНР и нормализовать отношения, передает агентство Блумберг.
По мнению Киссинджера, президенту США Джо Байдену следует следить за тем, чтобы внутренняя политика не мешала "важности понимания устойчивости Китая".
"На Байдена и предыдущие администрации слишком сильно повлияли внутриполитические аспекты взглядов на Китай... Конечно, важно предотвратить гегемонию Китая или любой другой страны... Это не то, чего можно добиться бесконечными конфронтациями", - заявил Киссинджер в интервью.
Ранее политик говорил, что все более враждебные отношения между США и Китаем рискуют вызвать глобальную "катастрофу, сравнимую с Первой мировой войной".
Госсекретарь США Энтони Блинкен 26 мая в речи, посвященной курсу Вашингтона в отношении КНР, заявил, что Штаты рассматривают Китай как "самый серьезный долгосрочный вызов" международному порядку. Он также анонсировал создание в рамках госдепартамента новой структуры для координирования и реализации политики, связанной с Китаем: она получит название China House. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в ответ на заявление Блинкена призвал США не раздувать "китайскую угрозу".