https://ria.ru/20220720/kissindzher-1803606946.html

СМИ: Киссинджер предостерег Байдена от вечной конфронтации с Китаем

СМИ: Киссинджер предостерег Байдена от вечной конфронтации с Китаем - РИА Новости, 20.07.2022

СМИ: Киссинджер предостерег Байдена от вечной конфронтации с Китаем

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер считает, что постоянные конфронтации Вашингтона с Пекином не помогут предотвратить "гегемонию" КНР и нормализовать... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T04:54

2022-07-20T04:54

2022-07-20T04:54

в мире

сша

китай

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер считает, что постоянные конфронтации Вашингтона с Пекином не помогут предотвратить "гегемонию" КНР и нормализовать отношения, передает агентство Блумберг.По мнению Киссинджера, президенту США Джо Байдену следует следить за тем, чтобы внутренняя политика не мешала "важности понимания устойчивости Китая".Ранее политик говорил, что все более враждебные отношения между США и Китаем рискуют вызвать глобальную "катастрофу, сравнимую с Первой мировой войной".Госсекретарь США Энтони Блинкен 26 мая в речи, посвященной курсу Вашингтона в отношении КНР, заявил, что Штаты рассматривают Китай как "самый серьезный долгосрочный вызов" международному порядку. Он также анонсировал создание в рамках госдепартамента новой структуры для координирования и реализации политики, связанной с Китаем: она получит название China House. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в ответ на заявление Блинкена призвал США не раздувать "китайскую угрозу".

https://radiosputnik.ria.ru/20220719/vyzov-1803505658.html

сша

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, китай