https://ria.ru/20220720/kino-1803766235.html
Фильм "Воланд" может быть доснят к маю следующего года
Фильм "Воланд" может быть доснят к маю следующего года - РИА Новости, 20.07.2022
Фильм "Воланд" может быть доснят к маю следующего года
Вольная экранизация романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" студии "Марс Медиа Энтертейнмент" снята почти полностью, работы осталось на четыре-пять... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T15:40
2022-07-20T15:40
2022-07-20T15:40
культура
кино и сериалы
евгений цыганов
юлия снигирь
леонид ярмольник
фонд кино
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155579/99/1555799906_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_db1073cd8647f45d21293de175bcd08c.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Вольная экранизация романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" студии "Марс Медиа Энтертейнмент" снята почти полностью, работы осталось на четыре-пять съемочных дней, сообщили представители проекта в рамках очной защиты национальных фильмов, производство которых осуществляется лидерами отечественного кинопроизводства."Осталось доснять только библейскую часть, это четыре-пять съемочных дней. Мы планируем доснимать их осенью. Наверное, фильм будет готов в мае следующего года", - сообщили представители проекта.Изначально ожидалось, что премьера состоится в январе 2023 года. Сюжет развивается в Москве 1930-х годов, главным героем станет Воланд. В ролях - Аугуст Диль, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Леонид Ярмольник, Александр Яценко и Юрий Колокольников. Очная защита национальных фильмов, производство которых осуществляется лидерами отечественного кинопроизводства, состоялась 20 июля в медиацентре медиагруппы "Россия сегодня", организаторами питчинга выступил Фонд Кино.
https://ria.ru/20220720/kholop-1803764581.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155579/99/1555799906_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_5d4bac4797175901b31d9c873f233238.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, евгений цыганов, юлия снигирь, леонид ярмольник, фонд кино, новости культуры
Фильм "Воланд" может быть доснят к маю следующего года
Фильм "Воланд" по мотива "Мастера и Маргариты" Булгакова может быть доснят к маю 2023 года
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Вольная экранизация романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" студии "Марс Медиа Энтертейнмент" снята почти полностью, работы осталось на четыре-пять съемочных дней, сообщили представители проекта в рамках очной защиты национальных фильмов, производство которых осуществляется лидерами отечественного кинопроизводства.
"Осталось доснять только библейскую часть, это четыре-пять съемочных дней. Мы планируем доснимать их осенью. Наверное, фильм будет готов в мае следующего года", - сообщили представители проекта.
Изначально ожидалось, что премьера состоится в январе 2023 года. Сюжет развивается в Москве 1930-х годов, главным героем станет Воланд. В ролях - Аугуст Диль, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Леонид Ярмольник, Александр Яценко и Юрий Колокольников.
Очная защита национальных фильмов, производство которых осуществляется лидерами отечественного кинопроизводства, состоялась 20 июля в медиацентре медиагруппы "Россия сегодня", организаторами питчинга выступил Фонд Кино.