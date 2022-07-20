https://ria.ru/20220720/kino-1803766235.html

Фильм "Воланд" может быть доснят к маю следующего года

Фильм "Воланд" может быть доснят к маю следующего года - РИА Новости, 20.07.2022

Фильм "Воланд" может быть доснят к маю следующего года

Вольная экранизация романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" студии "Марс Медиа Энтертейнмент" снята почти полностью, работы осталось на четыре-пять... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T15:40

2022-07-20T15:40

2022-07-20T15:40

культура

кино и сериалы

евгений цыганов

юлия снигирь

леонид ярмольник

фонд кино

новости культуры

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Вольная экранизация романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" студии "Марс Медиа Энтертейнмент" снята почти полностью, работы осталось на четыре-пять съемочных дней, сообщили представители проекта в рамках очной защиты национальных фильмов, производство которых осуществляется лидерами отечественного кинопроизводства."Осталось доснять только библейскую часть, это четыре-пять съемочных дней. Мы планируем доснимать их осенью. Наверное, фильм будет готов в мае следующего года", - сообщили представители проекта.Изначально ожидалось, что премьера состоится в январе 2023 года. Сюжет развивается в Москве 1930-х годов, главным героем станет Воланд. В ролях - Аугуст Диль, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Леонид Ярмольник, Александр Яценко и Юрий Колокольников. Очная защита национальных фильмов, производство которых осуществляется лидерами отечественного кинопроизводства, состоялась 20 июля в медиацентре медиагруппы "Россия сегодня", организаторами питчинга выступил Фонд Кино.

https://ria.ru/20220720/kholop-1803764581.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

кино и сериалы, евгений цыганов, юлия снигирь, леонид ярмольник, фонд кино, новости культуры