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Фильм "Воланд" может быть доснят к маю следующего года - РИА Новости, 20.07.2022
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Культура
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Фильм "Воланд" может быть доснят к маю следующего года
Фильм "Воланд" может быть доснят к маю следующего года - РИА Новости, 20.07.2022
Фильм "Воланд" может быть доснят к маю следующего года
Вольная экранизация романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" студии "Марс Медиа Энтертейнмент" снята почти полностью, работы осталось на четыре-пять... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T15:40
2022-07-20T15:40
культура
кино и сериалы
евгений цыганов
юлия снигирь
леонид ярмольник
фонд кино
новости культуры
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Вольная экранизация романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" студии "Марс Медиа Энтертейнмент" снята почти полностью, работы осталось на четыре-пять съемочных дней, сообщили представители проекта в рамках очной защиты национальных фильмов, производство которых осуществляется лидерами отечественного кинопроизводства."Осталось доснять только библейскую часть, это четыре-пять съемочных дней. Мы планируем доснимать их осенью. Наверное, фильм будет готов в мае следующего года", - сообщили представители проекта.Изначально ожидалось, что премьера состоится в январе 2023 года. Сюжет развивается в Москве 1930-х годов, главным героем станет Воланд. В ролях - Аугуст Диль, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Леонид Ярмольник, Александр Яценко и Юрий Колокольников. Очная защита национальных фильмов, производство которых осуществляется лидерами отечественного кинопроизводства, состоялась 20 июля в медиацентре медиагруппы "Россия сегодня", организаторами питчинга выступил Фонд Кино.
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кино и сериалы, евгений цыганов, юлия снигирь, леонид ярмольник, фонд кино, новости культуры
15:40 20.07.2022
 
Фильм "Воланд" может быть доснят к маю следующего года

Фильм "Воланд" по мотива "Мастера и Маргариты" Булгакова может быть доснят к маю 2023 года

© Фото : Unsplash / Kilyan SockalingumЗрительный зал
Зрительный зал - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© Фото : Unsplash / Kilyan Sockalingum
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Вольная экранизация романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" студии "Марс Медиа Энтертейнмент" снята почти полностью, работы осталось на четыре-пять съемочных дней, сообщили представители проекта в рамках очной защиты национальных фильмов, производство которых осуществляется лидерами отечественного кинопроизводства.
"Осталось доснять только библейскую часть, это четыре-пять съемочных дней. Мы планируем доснимать их осенью. Наверное, фильм будет готов в мае следующего года", - сообщили представители проекта.
Изначально ожидалось, что премьера состоится в январе 2023 года. Сюжет развивается в Москве 1930-х годов, главным героем станет Воланд. В ролях - Аугуст Диль, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Леонид Ярмольник, Александр Яценко и Юрий Колокольников.
Очная защита национальных фильмов, производство которых осуществляется лидерами отечественного кинопроизводства, состоялась 20 июля в медиацентре медиагруппы "Россия сегодня", организаторами питчинга выступил Фонд Кино.
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КультураКино и сериалыЕвгений ЦыгановЮлия СнигирьЛеонид ЯрмольникФонд киноНовости культуры
 
 
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