https://ria.ru/20220720/khlebopeki-1803695074.html

Новосибирская область вдвое увеличит поддержку хлебопеков

Новосибирская область вдвое увеличит поддержку хлебопеков - РИА Новости, 20.07.2022

Новосибирская область вдвое увеличит поддержку хлебопеков

Власти Новосибирской области вдвое увеличивают поддержку хлебопекарных предприятий при условии сохранения цен на хлеб до конца текущего года, сообщает в среду... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T13:15

2022-07-20T13:15

2022-07-20T13:15

новосибирская область

экономика

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НОВОСИБИРСК, 20 июл – РИА Новости. Власти Новосибирской области вдвое увеличивают поддержку хлебопекарных предприятий при условии сохранения цен на хлеб до конца текущего года, сообщает в среду областное правительство."В наше министерство поступают обращения от предприятий хлебопекарной промышленности региона об увеличении ставки субсидирования. Затраты возросли существенно, и хлебопекам сложно поддерживать рентабельность производства. Правительством региона рассматривается возможность дополнительно поддержать хлебопеков за счет областного бюджета: мы добавим еще 2,5 рубля к федеральной субсидии, и компенсация составит уже 5 рублей на килограмм хлеба", - сказал зампред областного правительства, глава Минсельхоза региона Евгений Лещенко.Он отметил, что обязательное условие при этом: цена на хлеб недлительного хранения должна быть зафиксирована предприятием и не повышаться до конца года.Власти отмечают, что хлебопекарные предприятия Новосибирской области, которых в настоящее время более 200, полностью обеспечивают потребности населения региона в хлебе. В областном центре Новосибирске большую долю объемов хлеба производят два хлебокомбината: "Инской" и "Восход".Новосибирская область является профицитным регионом по производству зерновых, в 2021 году регион получил рекордный урожай – 3,4 миллиона тонн зерна, что гарантировано обеспечит сырьем мукомольную и хлебопекарную промышленность области.

https://ria.ru/20220707/medali-1800876401.html

новосибирская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новосибирская область, экономика