https://ria.ru/20220720/khlebopeki-1803695074.html
Новосибирская область вдвое увеличит поддержку хлебопеков
Новосибирская область вдвое увеличит поддержку хлебопеков - РИА Новости, 20.07.2022
Новосибирская область вдвое увеличит поддержку хлебопеков
Власти Новосибирской области вдвое увеличивают поддержку хлебопекарных предприятий при условии сохранения цен на хлеб до конца текущего года, сообщает в среду... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T13:15
2022-07-20T13:15
2022-07-20T13:15
новосибирская область
экономика
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НОВОСИБИРСК, 20 июл – РИА Новости. Власти Новосибирской области вдвое увеличивают поддержку хлебопекарных предприятий при условии сохранения цен на хлеб до конца текущего года, сообщает в среду областное правительство."В наше министерство поступают обращения от предприятий хлебопекарной промышленности региона об увеличении ставки субсидирования. Затраты возросли существенно, и хлебопекам сложно поддерживать рентабельность производства. Правительством региона рассматривается возможность дополнительно поддержать хлебопеков за счет областного бюджета: мы добавим еще 2,5 рубля к федеральной субсидии, и компенсация составит уже 5 рублей на килограмм хлеба", - сказал зампред областного правительства, глава Минсельхоза региона Евгений Лещенко.Он отметил, что обязательное условие при этом: цена на хлеб недлительного хранения должна быть зафиксирована предприятием и не повышаться до конца года.Власти отмечают, что хлебопекарные предприятия Новосибирской области, которых в настоящее время более 200, полностью обеспечивают потребности населения региона в хлебе. В областном центре Новосибирске большую долю объемов хлеба производят два хлебокомбината: "Инской" и "Восход".Новосибирская область является профицитным регионом по производству зерновых, в 2021 году регион получил рекордный урожай – 3,4 миллиона тонн зерна, что гарантировано обеспечит сырьем мукомольную и хлебопекарную промышленность области.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новосибирская область, экономика
НОВОСИБИРСК, 20 июл – РИА Новости. Власти Новосибирской области вдвое увеличивают поддержку хлебопекарных предприятий при условии сохранения цен на хлеб до конца текущего года, сообщает в среду областное правительство.
"В наше министерство поступают обращения от предприятий хлебопекарной промышленности региона об увеличении ставки субсидирования. Затраты возросли существенно, и хлебопекам сложно поддерживать рентабельность производства. Правительством региона рассматривается возможность дополнительно поддержать хлебопеков за счет областного бюджета: мы добавим еще 2,5 рубля к федеральной субсидии, и компенсация составит уже 5 рублей на килограмм хлеба", - сказал зампред областного правительства, глава Минсельхоза региона Евгений Лещенко.
Он отметил, что обязательное условие при этом: цена на хлеб недлительного хранения должна быть зафиксирована предприятием и не повышаться до конца года.
Власти отмечают, что хлебопекарные предприятия Новосибирской области
, которых в настоящее время более 200, полностью обеспечивают потребности населения региона в хлебе. В областном центре Новосибирске
большую долю объемов хлеба производят два хлебокомбината: "Инской" и "Восход".
Новосибирская область является профицитным регионом по производству зерновых, в 2021 году регион получил рекордный урожай – 3,4 миллиона тонн зерна, что гарантировано обеспечит сырьем мукомольную и хлебопекарную промышленность области.