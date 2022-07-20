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В домах "Ночных волков" в Европе идут обыски, заявил байкер Хирург - РИА Новости, 20.07.2022
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В домах "Ночных волков" в Европе идут обыски, заявил байкер Хирург
В домах "Ночных волков" в Европе идут обыски, заявил байкер Хирург - РИА Новости, 20.07.2022
В домах "Ночных волков" в Европе идут обыски, заявил байкер Хирург
Президент всероссийского мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов (Хирург) заявил РИА Новости, что члены мотоклуба, живущие в странах Европы, подверглись... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T11:23
2022-07-20T11:23
евросоюз
в мире
россия
александр "хирург" залдастанов
ночные волки (байкерский клуб)
европа
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Президент всероссийского мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов (Хирург) заявил РИА Новости, что члены мотоклуба, живущие в странах Европы, подверглись арестам и обыскам, но клуб продолжит бороться за свободу.Как сообщалось ранее, мотоклуб "Ночные волки" и его президент Александр Залдастанов были включены в проект нового черного списка, обсуждаемого в ЕС.Глава "Ночных волков" отметил, что никто из его товарищей "не дал слабину", не отказался от дружбы и своих убеждений. "Запретить нас не удастся. Убеждения, правду, идею, невозможно победить запретами", – заключил он.
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евросоюз, в мире, россия, александр "хирург" залдастанов, ночные волки (байкерский клуб), европа
11:23 20.07.2022
 
В домах "Ночных волков" в Европе идут обыски, заявил байкер Хирург

Глава "Ночных волков" Хирург: члены мотоклуба в Европе подверглись арестам и обыскам

© Фото : предоставлено пресс-службой байк-клуба "Ночные волки"Президент байк-клуба "Ночные волки" Александр Залдастанов
Президент байк-клуба Ночные волки Александр Залдастанов - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой байк-клуба "Ночные волки"
Президент байк-клуба "Ночные волки" Александр Залдастанов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Президент всероссийского мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов (Хирург) заявил РИА Новости, что члены мотоклуба, живущие в странах Европы, подверглись арестам и обыскам, но клуб продолжит бороться за свободу.
"Несколько дней назад во многих домах "Ночных волков" начались обыски, давление и даже аресты. Людям задавали какие-то идиотские вопросы, какие-то завуалированные угрозы и прочее. Все это говорит о том, что так называемые западные партнеры очень боятся нарастающего противодействия", – сказал он РИА Новости.
Как сообщалось ранее, мотоклуб "Ночные волки" и его президент Александр Залдастанов были включены в проект нового черного списка, обсуждаемого в ЕС.
Глава "Ночных волков" отметил, что никто из его товарищей "не дал слабину", не отказался от дружбы и своих убеждений. "Запретить нас не удастся. Убеждения, правду, идею, невозможно победить запретами", – заключил он.
Сергей Безруков - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 16:50Шоубиз
Безруков поблагодарил за включение его в проект нового черного списка ЕС
 
ЕвросоюзВ миреРоссияАлександр "Хирург" ЗалдастановНочные волки (байкерский клуб)Европа
 
 
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