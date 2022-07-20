В домах "Ночных волков" в Европе идут обыски, заявил байкер Хирург
Глава "Ночных волков" Хирург: члены мотоклуба в Европе подверглись арестам и обыскам
© Фото : предоставлено пресс-службой байк-клуба "Ночные волки"Президент байк-клуба "Ночные волки" Александр Залдастанов
© Фото : предоставлено пресс-службой байк-клуба "Ночные волки"
Президент байк-клуба "Ночные волки" Александр Залдастанов. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Президент всероссийского мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов (Хирург) заявил РИА Новости, что члены мотоклуба, живущие в странах Европы, подверглись арестам и обыскам, но клуб продолжит бороться за свободу.
"Несколько дней назад во многих домах "Ночных волков" начались обыски, давление и даже аресты. Людям задавали какие-то идиотские вопросы, какие-то завуалированные угрозы и прочее. Все это говорит о том, что так называемые западные партнеры очень боятся нарастающего противодействия", – сказал он РИА Новости.
Как сообщалось ранее, мотоклуб "Ночные волки" и его президент Александр Залдастанов были включены в проект нового черного списка, обсуждаемого в ЕС.
Глава "Ночных волков" отметил, что никто из его товарищей "не дал слабину", не отказался от дружбы и своих убеждений. "Запретить нас не удастся. Убеждения, правду, идею, невозможно победить запретами", – заключил он.