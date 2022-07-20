https://ria.ru/20220720/khirurg-1803651732.html

В домах "Ночных волков" в Европе идут обыски, заявил байкер Хирург

В домах "Ночных волков" в Европе идут обыски, заявил байкер Хирург - РИА Новости, 20.07.2022

В домах "Ночных волков" в Европе идут обыски, заявил байкер Хирург

Президент всероссийского мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов (Хирург) заявил РИА Новости, что члены мотоклуба, живущие в странах Европы, подверглись... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T11:23

2022-07-20T11:23

2022-07-20T11:23

евросоюз

в мире

россия

александр "хирург" залдастанов

ночные волки (байкерский клуб)

европа

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Президент всероссийского мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов (Хирург) заявил РИА Новости, что члены мотоклуба, живущие в странах Европы, подверглись арестам и обыскам, но клуб продолжит бороться за свободу.Как сообщалось ранее, мотоклуб "Ночные волки" и его президент Александр Залдастанов были включены в проект нового черного списка, обсуждаемого в ЕС.Глава "Ночных волков" отметил, что никто из его товарищей "не дал слабину", не отказался от дружбы и своих убеждений. "Запретить нас не удастся. Убеждения, правду, идею, невозможно победить запретами", – заключил он.

https://ria.ru/20220719/bezrukov-1803492328.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

евросоюз, в мире, россия, александр "хирург" залдастанов, ночные волки (байкерский клуб), европа