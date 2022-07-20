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Финляндия может стать хабом для перелетов в Европу, заявил торгпред
Финляндия может стать хабом для перелетов в Европу, заявил торгпред - РИА Новости, 20.07.2022
Финляндия может стать хабом для перелетов в Европу, заявил торгпред
Торгпред РФ в Финляндии Антон Логинов не исключил, что Хельсинки станет хабом для перелетов российских и иностранных туристов. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T09:50
2022-07-20T09:50
2022-07-20T09:50
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Торгпред РФ в Финляндии Антон Логинов не исключил, что Хельсинки станет хабом для перелетов российских и иностранных туристов."После снятия коронавирусных ограничений в Европе, как Finnair, так и другие европейские компании возобновили полеты в полном объеме. В связи с отменой противоэпидемических ограничений на сухопутной границе с 15 июля не исключаем, что Хельсинки может стать определенным хабом для российских и иностранных туристов", - отметил торгпред в интервью РИА Новости.Ранее в посольстве Финляндии в Москве РИА Новости сообщили, что с момента снятия коронавирусных ограничений там рассмотрели около 59 тысяч заявлений на визу. За весь 2021 год было подано 46 тысяч заявлений.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, финляндия, россия
Финляндия может стать хабом для перелетов в Европу, заявил торгпред
Торгпред Логинов: Финляндия может стать хабом для перелетов из России в Европу