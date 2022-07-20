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Финляндия может стать хабом для перелетов в Европу, заявил торгпред - РИА Новости, 20.07.2022
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Туризм
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Финляндия может стать хабом для перелетов в Европу, заявил торгпред
Финляндия может стать хабом для перелетов в Европу, заявил торгпред - РИА Новости, 20.07.2022
Финляндия может стать хабом для перелетов в Европу, заявил торгпред
Торгпред РФ в Финляндии Антон Логинов не исключил, что Хельсинки станет хабом для перелетов российских и иностранных туристов. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T09:50
2022-07-20T09:50
туризм
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финляндия
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Торгпред РФ в Финляндии Антон Логинов не исключил, что Хельсинки станет хабом для перелетов российских и иностранных туристов."После снятия коронавирусных ограничений в Европе, как Finnair, так и другие европейские компании возобновили полеты в полном объеме. В связи с отменой противоэпидемических ограничений на сухопутной границе с 15 июля не исключаем, что Хельсинки может стать определенным хабом для российских и иностранных туристов", - отметил торгпред в интервью РИА Новости.Ранее в посольстве Финляндии в Москве РИА Новости сообщили, что с момента снятия коронавирусных ограничений там рассмотрели около 59 тысяч заявлений на визу. За весь 2021 год было подано 46 тысяч заявлений.
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новости - туризм, финляндия, россия
09:50 20.07.2022
 
Финляндия может стать хабом для перелетов в Европу, заявил торгпред

Торгпред Логинов: Финляндия может стать хабом для перелетов из России в Европу

© Depositphotos / Trofimov EvgenyАэропорт Хельсинки-Вантаа
Аэропорт Хельсинки-Вантаа - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© Depositphotos / Trofimov Evgeny
Аэропорт Хельсинки-Вантаа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Торгпред РФ в Финляндии Антон Логинов не исключил, что Хельсинки станет хабом для перелетов российских и иностранных туристов.
"После снятия коронавирусных ограничений в Европе, как Finnair, так и другие европейские компании возобновили полеты в полном объеме. В связи с отменой противоэпидемических ограничений на сухопутной границе с 15 июля не исключаем, что Хельсинки может стать определенным хабом для российских и иностранных туристов", - отметил торгпред в интервью РИА Новости.
Ранее в посольстве Финляндии в Москве РИА Новости сообщили, что с момента снятия коронавирусных ограничений там рассмотрели около 59 тысяч заявлений на визу. За весь 2021 год было подано 46 тысяч заявлений.
Евро - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
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