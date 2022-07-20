https://ria.ru/20220720/katar-1803729776.html

Названа стоимость туров в Катар на чемпионат мира по футболу 2022 года

Названа стоимость туров в Катар на чемпионат мира по футболу 2022 года - РИА Новости, 20.07.2022

Названа стоимость туров в Катар на чемпионат мира по футболу 2022 года

Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Катар в период чемпионата мира по футболу, сообщает АТОР. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T15:32

2022-07-20T15:32

2022-07-20T16:06

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Катар в период чемпионата мира по футболу, сообщает АТОР.За две недели в стране и поход на один из матчей группового этапа нужно отдать 19 тысяч долларов на двоих. В эту сумму включены не только билеты, но и проживание в отеле категории четыре звезды, перелет, питание и трансфер.Тур на матчи одной восьмой финала стоят от 5,8 тысячи долларов за четыре ночи на двоих, а четвертьфинала — от 6,9 тысячи долларов за пять ночей.Недельная поездка на полуфинал значительно дороже — от 14,6 тысячи долларов на двоих. Тур такой же продолжительности с возможностью посетить финал стоит уже 17 тысяч долларов на двоих.Игры мундиаля запланированы на период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Туроператоры в последнюю неделю отмечают рост интереса к путевкам на этот период. Причем болельщики готовы совместить поездку на соревнования с пляжно-экскурсионным отдыхом или провести несколько дней в Катаре по дороге на курорты других стран.

https://ria.ru/20220718/oteli-1802510376.html

катар

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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