https://ria.ru/20220720/katar-1803729776.html
Названа стоимость туров в Катар на чемпионат мира по футболу 2022 года
Названа стоимость туров в Катар на чемпионат мира по футболу 2022 года - РИА Новости, 20.07.2022
Названа стоимость туров в Катар на чемпионат мира по футболу 2022 года
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Катар в период чемпионата мира по футболу, сообщает АТОР. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T15:32
2022-07-20T15:32
2022-07-20T16:06
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Катар в период чемпионата мира по футболу, сообщает АТОР.За две недели в стране и поход на один из матчей группового этапа нужно отдать 19 тысяч долларов на двоих. В эту сумму включены не только билеты, но и проживание в отеле категории четыре звезды, перелет, питание и трансфер.Тур на матчи одной восьмой финала стоят от 5,8 тысячи долларов за четыре ночи на двоих, а четвертьфинала — от 6,9 тысячи долларов за пять ночей.Недельная поездка на полуфинал значительно дороже — от 14,6 тысячи долларов на двоих. Тур такой же продолжительности с возможностью посетить финал стоит уже 17 тысяч долларов на двоих.Игры мундиаля запланированы на период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Туроператоры в последнюю неделю отмечают рост интереса к путевкам на этот период. Причем болельщики готовы совместить поездку на соревнования с пляжно-экскурсионным отдыхом или провести несколько дней в Катаре по дороге на курорты других стран.
https://ria.ru/20220718/oteli-1802510376.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, катар, чемпионат мира по футболу, туристы
15:32 20.07.2022 (обновлено: 16:06 20.07.2022)
Названа стоимость туров в Катар на чемпионат мира по футболу 2022 года
АТОР: туры в Катар на чемпионат мира по футболу можно купить от 5,8 тысячи долларов
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости.
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Катар в период чемпионата мира по футболу, сообщает
АТОР.
За две недели в стране и поход на один из матчей группового этапа нужно отдать 19 тысяч долларов на двоих. В эту сумму включены не только билеты, но и проживание в отеле категории четыре звезды, перелет, питание и трансфер.
Тур на матчи одной восьмой финала стоят от 5,8 тысячи долларов за четыре ночи на двоих, а четвертьфинала — от 6,9 тысячи долларов за пять ночей.
Недельная поездка на полуфинал значительно дороже — от 14,6 тысячи долларов на двоих. Тур такой же продолжительности с возможностью посетить финал стоит уже 17 тысяч долларов на двоих.
Игры мундиаля запланированы на период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Туроператоры в последнюю неделю отмечают рост интереса к путевкам на этот период. Причем болельщики готовы совместить поездку на соревнования с пляжно-экскурсионным отдыхом или провести несколько дней в Катаре по дороге на курорты других стран.