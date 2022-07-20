https://ria.ru/20220720/kapremont-1803766941.html

Заммэра Бирюков: стартовал капремонт путепровода Волгоградский на МКАД

Заммэра Бирюков: стартовал капремонт путепровода Волгоградский на МКАД - РИА Новости, 20.07.2022

Заммэра Бирюков: стартовал капремонт путепровода Волгоградский на МКАД

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта Волгоградского путепровода МКАД на юго-востоке столицы, сообщил... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T15:48

2022-07-20T15:48

2022-07-20T15:48

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петр бирюков

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта Волгоградского путепровода МКАД на юго-востоке столицы, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Заместитель мэра пояснил, что капитальный ремонт путепровода необходим из-за образовавшейся колейности, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Работы будут проходить с поэтапным перекрытием по одной полосе в каждом направлении. В зоне ремонта ограничена скорость движения транспорта, установлены ограждения с сигнальным освещением и предупреждающие дорожные знаки.Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 11 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, общество, москва, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы