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Заммэра Бирюков: стартовал капремонт путепровода Волгоградский на МКАД - РИА Новости, 20.07.2022
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Заммэра Бирюков: стартовал капремонт путепровода Волгоградский на МКАД
Заммэра Бирюков: стартовал капремонт путепровода Волгоградский на МКАД - РИА Новости, 20.07.2022
Заммэра Бирюков: стартовал капремонт путепровода Волгоградский на МКАД
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта Волгоградского путепровода МКАД на юго-востоке столицы, сообщил... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T15:48
2022-07-20T15:48
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
общество
москва
петр бирюков
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта Волгоградского путепровода МКАД на юго-востоке столицы, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Заместитель мэра пояснил, что капитальный ремонт путепровода необходим из-за образовавшейся колейности, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Работы будут проходить с поэтапным перекрытием по одной полосе в каждом направлении. В зоне ремонта ограничена скорость движения транспорта, установлены ограждения с сигнальным освещением и предупреждающие дорожные знаки.Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 11 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.
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городское хозяйство москвы, общество, москва, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы
15:48 20.07.2022
 

Заммэра Бирюков: стартовал капремонт путепровода Волгоградский на МКАД

© Фото : М. Мишин/Пресс-служба Мэра и Правительства МосквыКапитальный ремонт моста в Москве
Капитальный ремонт моста в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© Фото : М. Мишин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Капитальный ремонт моста в Москве
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта Волгоградского путепровода МКАД на юго-востоке столицы, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Стартовали работы по ремонту мостового полотна Волгоградского путепровода МКАД, в рамках которого заменим защитный слой бетона дорожного покрытия, гидроизоляцию и деформационные швы. На финальном этапе обновим асфальт и барьерное ограждение, нанесем дорожную разметку. Завершим все мероприятия осенью этого года", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что капитальный ремонт путепровода необходим из-за образовавшейся колейности, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Работы будут проходить с поэтапным перекрытием по одной полосе в каждом направлении. В зоне ремонта ограничена скорость движения транспорта, установлены ограждения с сигнальным освещением и предупреждающие дорожные знаки.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 11 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.
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