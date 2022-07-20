Заммэра Бирюков: стартовал капремонт путепровода Волгоградский на МКАД
Капитальный ремонт моста в Москве
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта Волгоградского путепровода МКАД на юго-востоке столицы, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Стартовали работы по ремонту мостового полотна Волгоградского путепровода МКАД, в рамках которого заменим защитный слой бетона дорожного покрытия, гидроизоляцию и деформационные швы. На финальном этапе обновим асфальт и барьерное ограждение, нанесем дорожную разметку. Завершим все мероприятия осенью этого года", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что капитальный ремонт путепровода необходим из-за образовавшейся колейности, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Работы будут проходить с поэтапным перекрытием по одной полосе в каждом направлении. В зоне ремонта ограничена скорость движения транспорта, установлены ограждения с сигнальным освещением и предупреждающие дорожные знаки.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 11 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.