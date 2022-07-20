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В МИД назвали заявления Белого дома об изоляции Путина абсурдом
В МИД назвали заявления Белого дома об изоляции Путина абсурдом - РИА Новости, 20.07.2022
В МИД назвали заявления Белого дома об изоляции Путина абсурдом
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала абсурдом заявления спецкоординатора Белого дома Джона Кирби об изоляции президента России Владимира... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T17:31
2022-07-20T17:31
2022-07-20T17:39
владимир путин
джон кирби
россия
иран
сша
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала абсурдом заявления спецкоординатора Белого дома Джона Кирби об изоляции президента России Владимира Путина из-за поездки в Иран."В Вашингтоне уже не знают, как раскрутить провалившийся тезис об изоляции России. В ход идёт всё, включая абсурд", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Она рассказала, что спецкоординатор Белого дома Джон Кирби заявил о том, что визит президента России в Иран и участие в саммите астанинского процесса продемонстрировали "возрастающую изоляцию" нашей страны."Можно было бы ответить, что подобными заявлениями Белый дом демонстрирует "возрастающую логику". Но нельзя. Потому что изоляция, как и логика: либо есть, либо нет. На сегодняшний день отсутствуют обе: изоляция Москвы и логика Вашингтона", - заключила официальный представитель МИД РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, джон кирби, россия, иран, сша, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии
17:31 20.07.2022 (обновлено: 17:39 20.07.2022)
В МИД назвали заявления Белого дома об изоляции Путина абсурдом
Захарова назвала заявления Белого дома об изоляции Путина из-за поездки в Иран абсурдом