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В Кремле назвали мнение Белого дома о растущей изоляции России неверным - РИА Новости, 20.07.2022
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В Кремле назвали мнение Белого дома о растущей изоляции России неверным
В Кремле назвали мнение Белого дома о растущей изоляции России неверным - РИА Новости, 20.07.2022
В Кремле назвали мнение Белого дома о растущей изоляции России неверным
В Кремле не согласны с заявлениями Белого дома о растущей изоляции РФ: это в корне неверная оценка, сказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T16:12
2022-07-20T16:20
россия
в мире
дмитрий песков
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В Кремле не согласны с заявлениями Белого дома о растущей изоляции РФ: это в корне неверная оценка, сказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Накануне Белый дом связал визит президента РФ Владимира Путина в Иран с растущей изоляцией РФ, военно-техническими сложностями на Украине, стремлением продолжать операцию."Не согласны. Это в корне неверная оценка", - сказал Песков.
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россия, в мире, дмитрий песков, санкции в отношении россии
16:12 20.07.2022 (обновлено: 16:20 20.07.2022)
 
В Кремле назвали мнение Белого дома о растущей изоляции России неверным

Пресс-секретарь Песков назвал мнение Белого дома о растущей изоляции России неверным

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В Кремле не согласны с заявлениями Белого дома о растущей изоляции РФ: это в корне неверная оценка, сказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Накануне Белый дом связал визит президента РФ Владимира Путина в Иран с растущей изоляцией РФ, военно-техническими сложностями на Украине, стремлением продолжать операцию.
"Не согласны. Это в корне неверная оценка", - сказал Песков.
Министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече глав МИД стран G20 - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 03:07
Посол России: на встрече G20 возникла очередь на переговоры с Лавровым
 
РоссияВ миреДмитрий ПесковСанкции в отношении России
 
 
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