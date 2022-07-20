https://ria.ru/20220720/izolyatsiya-1803778870.html
В Кремле назвали мнение Белого дома о растущей изоляции России неверным
В Кремле назвали мнение Белого дома о растущей изоляции России неверным - РИА Новости, 20.07.2022
В Кремле назвали мнение Белого дома о растущей изоляции России неверным
В Кремле не согласны с заявлениями Белого дома о растущей изоляции РФ: это в корне неверная оценка, сказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T16:12
2022-07-20T16:12
2022-07-20T16:20
россия
в мире
дмитрий песков
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В Кремле не согласны с заявлениями Белого дома о растущей изоляции РФ: это в корне неверная оценка, сказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Накануне Белый дом связал визит президента РФ Владимира Путина в Иран с растущей изоляцией РФ, военно-техническими сложностями на Украине, стремлением продолжать операцию."Не согласны. Это в корне неверная оценка", - сказал Песков.
https://ria.ru/20220719/peregovory-1803355797.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, дмитрий песков, санкции в отношении россии
16:12 20.07.2022 (обновлено: 16:20 20.07.2022)
В Кремле назвали мнение Белого дома о растущей изоляции России неверным
Пресс-секретарь Песков назвал мнение Белого дома о растущей изоляции России неверным