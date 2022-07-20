https://ria.ru/20220720/izolyatsiya-1803778870.html

В Кремле назвали мнение Белого дома о растущей изоляции России неверным

В Кремле назвали мнение Белого дома о растущей изоляции России неверным - РИА Новости, 20.07.2022

В Кремле назвали мнение Белого дома о растущей изоляции России неверным

В Кремле не согласны с заявлениями Белого дома о растущей изоляции РФ: это в корне неверная оценка, сказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T16:12

2022-07-20T16:12

2022-07-20T16:20

россия

в мире

дмитрий песков

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В Кремле не согласны с заявлениями Белого дома о растущей изоляции РФ: это в корне неверная оценка, сказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Накануне Белый дом связал визит президента РФ Владимира Путина в Иран с растущей изоляцией РФ, военно-техническими сложностями на Украине, стремлением продолжать операцию."Не согласны. Это в корне неверная оценка", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220719/peregovory-1803355797.html

россия

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, дмитрий песков, санкции в отношении россии