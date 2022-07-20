https://ria.ru/20220720/investproekty-1803777929.html

На Ставрополье до конца года завершат реализацию 24 инвестпроектов

На Ставрополье до конца года завершат реализацию 24 инвестпроектов - РИА Новости, 20.07.2022

На Ставрополье до конца года завершат реализацию 24 инвестпроектов

В Ставропольском крае до конца 2022 года планируется завершить реализацию 24 инвестиционных проектов в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности и 10 – в... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T16:08

2022-07-20T16:08

2022-07-20T16:08

ставропольский край

ставрополь

владимир владимиров

экономика

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СТАВРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости. В Ставропольском крае до конца 2022 года планируется завершить реализацию 24 инвестиционных проектов в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности и 10 – в сфере торговли и общественного питания, сообщает комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.Общий объем инвестиций в курируемые комитетом направления – более 14 миллиардов рублей. Будет создано порядка 6,5 тысячи рабочих мест."Наиболее значимыми инвестиционными проектами являются строительство завода по производству дистиллятов на КМВ, складского комплекса в Невинномысске, предприятия по выпуску мучных кондитерских изделий в Ставрополе, реконструкция молокозавода в Минераловодском округе. Общий объем инвестиций только по этим проектам составляет свыше 10 миллиардов рублей", - сообщил на заседании правительства края председатель краевого комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Денис Полюбин.Глава ведомства отметил, что комитет поддерживает инвесторов на всех этапах реализации проектов. Так, подготовлено пять заключений на предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов; заключено три соглашения о реализации инвестиционных проектов на сумму более 11 миллиардов рублей; два проекта включены минэком края в перечень новых прорывных инвестиционных проектов; в минэк направлено дополнительное предложение по включению в перечень новых проектов мясоперерабатывающего предприятия.Комитет также провел конкурсный отбор инвестиционных проектов на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов по глубокой переработке зерна, переработке масличных культур, переработке и консервированию рыбы, производству сухих молочных продуктов. В результате два проекта представлены в минсельхоз России для участия в отборе. Это цех фасовки растительного масла в Невинномысске и модернизация маслозавода в Георгиевске."Видим большой потенциал в привлечении научного сообщества к развитию пищевой промышленности в крае. Таким драйвером станет создание регионального представительства Фонда "Сколково" совместно со Ставропольским государственным аграрным университетом и Северо-Кавказским федеральным университетом", - рассказал Полюбин.На текущий год краевому комитету по торговле губернатором Владимиром Владимировым поручено увеличить объем инвестиций в основной капитал до 21,9 миллиарда рублей, что на 33,5% выше показателя 2021 года.

https://ria.ru/20220524/kredity-1790440605.html

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ставрополь

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ставрополь, владимир владимиров, экономика