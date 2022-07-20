На Ставрополье до конца года завершат реализацию 24 инвестпроектов
СТАВРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости. В Ставропольском крае до конца 2022 года планируется завершить реализацию 24 инвестиционных проектов в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности и 10 – в сфере торговли и общественного питания, сообщает комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.
Общий объем инвестиций в курируемые комитетом направления – более 14 миллиардов рублей. Будет создано порядка 6,5 тысячи рабочих мест.
"Наиболее значимыми инвестиционными проектами являются строительство завода по производству дистиллятов на КМВ, складского комплекса в Невинномысске, предприятия по выпуску мучных кондитерских изделий в Ставрополе, реконструкция молокозавода в Минераловодском округе. Общий объем инвестиций только по этим проектам составляет свыше 10 миллиардов рублей", - сообщил на заседании правительства края председатель краевого комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Денис Полюбин.
Глава ведомства отметил, что комитет поддерживает инвесторов на всех этапах реализации проектов. Так, подготовлено пять заключений на предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов; заключено три соглашения о реализации инвестиционных проектов на сумму более 11 миллиардов рублей; два проекта включены минэком края в перечень новых прорывных инвестиционных проектов; в минэк направлено дополнительное предложение по включению в перечень новых проектов мясоперерабатывающего предприятия.
Комитет также провел конкурсный отбор инвестиционных проектов на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов по глубокой переработке зерна, переработке масличных культур, переработке и консервированию рыбы, производству сухих молочных продуктов. В результате два проекта представлены в минсельхоз России для участия в отборе. Это цех фасовки растительного масла в Невинномысске и модернизация маслозавода в Георгиевске.
"Видим большой потенциал в привлечении научного сообщества к развитию пищевой промышленности в крае. Таким драйвером станет создание регионального представительства Фонда "Сколково" совместно со Ставропольским государственным аграрным университетом и Северо-Кавказским федеральным университетом", - рассказал Полюбин.
На текущий год краевому комитету по торговле губернатором Владимиром Владимировым поручено увеличить объем инвестиций в основной капитал до 21,9 миллиарда рублей, что на 33,5% выше показателя 2021 года.