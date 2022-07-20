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ЦБ предложил не продавать неквалифицированным инвесторам иностранные бумаги - РИА Новости, 20.07.2022
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ЦБ предложил не продавать неквалифицированным инвесторам иностранные бумаги
ЦБ предложил не продавать неквалифицированным инвесторам иностранные бумаги - РИА Новости, 20.07.2022
ЦБ предложил не продавать неквалифицированным инвесторам иностранные бумаги
Банк России рекомендовал брокерам воздерживаться от предложения неквалифицированным инвесторам ценных бумаг иностранных эмитентов, соответствующее... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T18:38
2022-07-20T18:38
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
инвестиции
инвесторы
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Банк России рекомендовал брокерам воздерживаться от предложения неквалифицированным инвесторам ценных бумаг иностранных эмитентов, соответствующее информационное письмо опубликовано на сайте регулятора."Банк России рекомендует профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность, воздерживаться от предложения лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами, ценных бумаг иностранных эмитентов", - говорится в письме.ЦБ также рекомендовал брокерам в короткий срок внести в программно-технические средства, с помощью которых осуществляется дистанционное взаимодействие с клиентами (в том числе в мобильные приложения), изменения, препятствующие возможности подачи неквалифицированными инвесторами поручений на приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов. Вместе с тем эти изменения не должны препятствовать подаче поручений, направленных на отчуждение таких ценных бумаг и закрытие ранее открытых коротких позиций.Рекомендация не распространяется на ценные бумаги иностранных эмитентов, выпущенных в соответствии с законодательством РФ, иностранных ценных бумаг, эмитентом которых является Минфин России, и акций иностранных эмитентов, которые ведут свою основную деятельность в РФ.ЦБ объясняет, что из-за введения ограничений иностранными государствами, владение ценными бумагами иностранных эмитентов, допущенных к организованным торгам в РФ, сопряжено с рисками. В их числе инфраструктурные риски, связанные с фактическим отсутствием у владельцев таких бумаг возможности распоряжаться ими, получать доходы по таким бумагам (в том числе через иностранных платежных агентов), участвовать в корпоративных действиях и переводить их в случаях, когда такой перевод подлежит отражению по счетам в вышестоящих иностранных учетных институтах.
https://ria.ru/20220714/aktsii-1802316505.html
https://ria.ru/20220712/ekonomika-1801856610.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), инвестиции, инвесторы
18:38 20.07.2022
 
ЦБ предложил не продавать неквалифицированным инвесторам иностранные бумаги

ЦБ рекомендовал брокерам не продавать неквалифицированным инвесторам иностранные бумаги

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Банк России рекомендовал брокерам воздерживаться от предложения неквалифицированным инвесторам ценных бумаг иностранных эмитентов, соответствующее информационное письмо опубликовано на сайте регулятора.
"Банк России рекомендует профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность, воздерживаться от предложения лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами, ценных бумаг иностранных эмитентов", - говорится в письме.
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ЦБ также рекомендовал брокерам в короткий срок внести в программно-технические средства, с помощью которых осуществляется дистанционное взаимодействие с клиентами (в том числе в мобильные приложения), изменения, препятствующие возможности подачи неквалифицированными инвесторами поручений на приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов. Вместе с тем эти изменения не должны препятствовать подаче поручений, направленных на отчуждение таких ценных бумаг и закрытие ранее открытых коротких позиций.
Рекомендация не распространяется на ценные бумаги иностранных эмитентов, выпущенных в соответствии с законодательством РФ, иностранных ценных бумаг, эмитентом которых является Минфин России, и акций иностранных эмитентов, которые ведут свою основную деятельность в РФ.
ЦБ объясняет, что из-за введения ограничений иностранными государствами, владение ценными бумагами иностранных эмитентов, допущенных к организованным торгам в РФ, сопряжено с рисками. В их числе инфраструктурные риски, связанные с фактическим отсутствием у владельцев таких бумаг возможности распоряжаться ими, получать доходы по таким бумагам (в том числе через иностранных платежных агентов), участвовать в корпоративных действиях и переводить их в случаях, когда такой перевод подлежит отражению по счетам в вышестоящих иностранных учетных институтах.
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