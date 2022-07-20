ЦБ предложил не продавать неквалифицированным инвесторам иностранные бумаги
ЦБ рекомендовал брокерам не продавать неквалифицированным инвесторам иностранные бумаги
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Банк России рекомендовал брокерам воздерживаться от предложения неквалифицированным инвесторам ценных бумаг иностранных эмитентов, соответствующее информационное письмо опубликовано на сайте регулятора.
"Банк России рекомендует профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность, воздерживаться от предложения лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами, ценных бумаг иностранных эмитентов", - говорится в письме.
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ЦБ также рекомендовал брокерам в короткий срок внести в программно-технические средства, с помощью которых осуществляется дистанционное взаимодействие с клиентами (в том числе в мобильные приложения), изменения, препятствующие возможности подачи неквалифицированными инвесторами поручений на приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов. Вместе с тем эти изменения не должны препятствовать подаче поручений, направленных на отчуждение таких ценных бумаг и закрытие ранее открытых коротких позиций.
Рекомендация не распространяется на ценные бумаги иностранных эмитентов, выпущенных в соответствии с законодательством РФ, иностранных ценных бумаг, эмитентом которых является Минфин России, и акций иностранных эмитентов, которые ведут свою основную деятельность в РФ.
ЦБ объясняет, что из-за введения ограничений иностранными государствами, владение ценными бумагами иностранных эмитентов, допущенных к организованным торгам в РФ, сопряжено с рисками. В их числе инфраструктурные риски, связанные с фактическим отсутствием у владельцев таких бумаг возможности распоряжаться ими, получать доходы по таким бумагам (в том числе через иностранных платежных агентов), участвовать в корпоративных действиях и переводить их в случаях, когда такой перевод подлежит отражению по счетам в вышестоящих иностранных учетных институтах.