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ЦБ предложил увеличить ценз для признания инвестора квалифицированным - РИА Новости, 20.07.2022
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ЦБ предложил увеличить ценз для признания инвестора квалифицированным
ЦБ предложил увеличить ценз для признания инвестора квалифицированным - РИА Новости, 20.07.2022
ЦБ предложил увеличить ценз для признания инвестора квалифицированным
Банк России предлагает увеличить минимальную сумму денег и активов на счетах для признания инвестора квалифицированным с 6 до 30 миллионов рублей, сообщил... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T12:49
2022-07-20T14:41
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Банк России предлагает увеличить минимальную сумму денег и активов на счетах для признания инвестора квалифицированным с 6 до 30 миллионов рублей, сообщил журналистам руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.По его словам, модель квалификации инвесторов, которая применяется в России, устарела морально и материально. Жалобы, которые ЦБ получает от инвесторов, говорят о том, что в основном именно инвесторы, получившие квалификацию по имущественному цензу, не до конца понимают происходящее. За последние полгода регулятор получил массу жалоб от квалифицированных инвесторов, которые говорят, что они фактически не осознавали себя квалифицированными."Мы считаем правильным существенно поднять требования к имуществу - предлагаем с 6 до 30 миллионов рублей, причем вычитать из стоимости активов обязательства перед брокером", - сказал Мамута.При этом ЦБ РФ предлагает учитывать только ликвидные активы. Речь идет о тех активах, которые могут использоваться для расчетов располагаемого имущества, а не доставшиеся, например, по наследству квартиры. В частности, это могут быть денежные средства, ликвидные ценные бумаги, не являющиеся предметом обременения, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла, активы, поступившие на счет по сделкам репо.Кроме того, предлагается установить требования к документам, подтверждающим наличие активов, в том числе срок, в течение которого документы являются действительными. "Нужно будет доработать модель документального подтверждения наличия этих активов, для того чтобы быть уверенным, что они валидны, а не просто в теории существуют", - сказал Мамута.При этом в части корректировки критериев для признания инвестора квалифицированным ЦБ предлагает исключить высшее экономическое образование как самостоятельный критерий и предусмотреть возможность его использования вместе с другими условиями, в том числе с имущественным цензом, для снижения требований к квалификации.ЦБ РФ хочет исключить из законодательства о рынке ценных бумаг привязку получения статуса квалифицированного инвестора только к определенному виду финансового инструмента или перечню инструментов. "Это тоже определенный архаизм, потому что если ты квалифицированный инвестор, то ты квалифицированный. А то получается, что ты квалифицированный инвестор только по определенному инструменту или перечню инструментов, что не соответствует ни логике, ни международной практике", - сказал Мамута."Модель совершенствования квалификации, на наш взгляд, устранит детские болезни, которые существовали на российском рынке, и сделает понятие и сущность квалифицированного инвестора более приближенными к реальному пониманию человеком рисков, которые он на себя принимает в рамках совершения сделок со сложными финансовыми инструментами", - отметил он.
https://ria.ru/20220712/ekonomika-1801856610.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
12:49 20.07.2022 (обновлено: 14:41 20.07.2022)
 
ЦБ предложил увеличить ценз для признания инвестора квалифицированным

ЦБ предложил увеличить в пять раз ценз для признания инвестора квалифицированным

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Банк России предлагает увеличить минимальную сумму денег и активов на счетах для признания инвестора квалифицированным с 6 до 30 миллионов рублей, сообщил журналистам руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.
По его словам, модель квалификации инвесторов, которая применяется в России, устарела морально и материально. Жалобы, которые ЦБ получает от инвесторов, говорят о том, что в основном именно инвесторы, получившие квалификацию по имущественному цензу, не до конца понимают происходящее. За последние полгода регулятор получил массу жалоб от квалифицированных инвесторов, которые говорят, что они фактически не осознавали себя квалифицированными.
"Мы считаем правильным существенно поднять требования к имуществу - предлагаем с 6 до 30 миллионов рублей, причем вычитать из стоимости активов обязательства перед брокером", - сказал Мамута.
При этом ЦБ РФ предлагает учитывать только ликвидные активы. Речь идет о тех активах, которые могут использоваться для расчетов располагаемого имущества, а не доставшиеся, например, по наследству квартиры. В частности, это могут быть денежные средства, ликвидные ценные бумаги, не являющиеся предметом обременения, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла, активы, поступившие на счет по сделкам репо.
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Кроме того, предлагается установить требования к документам, подтверждающим наличие активов, в том числе срок, в течение которого документы являются действительными. "Нужно будет доработать модель документального подтверждения наличия этих активов, для того чтобы быть уверенным, что они валидны, а не просто в теории существуют", - сказал Мамута.
При этом в части корректировки критериев для признания инвестора квалифицированным ЦБ предлагает исключить высшее экономическое образование как самостоятельный критерий и предусмотреть возможность его использования вместе с другими условиями, в том числе с имущественным цензом, для снижения требований к квалификации.
ЦБ РФ хочет исключить из законодательства о рынке ценных бумаг привязку получения статуса квалифицированного инвестора только к определенному виду финансового инструмента или перечню инструментов. "Это тоже определенный архаизм, потому что если ты квалифицированный инвестор, то ты квалифицированный. А то получается, что ты квалифицированный инвестор только по определенному инструменту или перечню инструментов, что не соответствует ни логике, ни международной практике", - сказал Мамута.
"Модель совершенствования квалификации, на наш взгляд, устранит детские болезни, которые существовали на российском рынке, и сделает понятие и сущность квалифицированного инвестора более приближенными к реальному пониманию человеком рисков, которые он на себя принимает в рамках совершения сделок со сложными финансовыми инструментами", - отметил он.
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