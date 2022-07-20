https://ria.ru/20220720/inflyatsiya-1803905683.html
Британцы "вскипели", когда узнали размер инфляции в стране
Британцы "вскипели", когда узнали размер инфляции в стране - РИА Новости, 20.07.2022
Британцы "вскипели", когда узнали размер инфляции в стране
Новости о рекордном подорожании стоимости жизни в Великобритании подогревают растущее недовольство населения, пишет газета Financial Times. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T22:02
2022-07-20T22:02
2022-07-20T22:26
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Новости о рекордном подорожании стоимости жизни в Великобритании подогревают растущее недовольство населения, пишет газета Financial Times.Как отмечается в статье, инфляция в июне оказалась гораздо выше прогноза — 9,4 процента. Это худший показатель среди государств "Большой семерки". Главным ее триггером в июне стал рост цен на продовольствие (9,8 процента) и бензин (скачок на 18,1 пенса за литр).Ожидается, что ситуация значительно ухудшится в октябре, когда оптовые цены на энергоносители повысятся, уточняет издание. Тем временем недовольство среди представителей рабочего класса растет.Сотрудники Королевской почты уже собираются выйти на забастовку, которая может стать крупнейшей летней демонстрацией в стране. Работники государственного сектора также обеспокоены, поскольку правительство предложило повысить заработную плату лишь на пять процентов, это ниже уровня инфляции, говорится в публикации.После начала Москвой специальной операции по защите Донбасса от украинских националистов Соединенные Штаты, Евросоюз и Великобритания ввели санкции против нее. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры нанесли серьезный удар по Западу — взвинтили инфляцию, спровоцировали топливный кризис и привели к росту цен на продукты питания.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, великобритания, донбасс, россия
22:02 20.07.2022 (обновлено: 22:26 20.07.2022)
Британцы "вскипели", когда узнали размер инфляции в стране
Financial Times: британцы "вскипели" из-за размера инфляции в стране
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости.
Новости о рекордном подорожании стоимости жизни в Великобритании подогревают растущее недовольство населения, пишет
газета Financial Times.
Как отмечается в статье, инфляция в июне оказалась гораздо выше прогноза — 9,4 процента. Это худший показатель среди государств "Большой семерки". Главным ее триггером в июне стал рост цен на продовольствие (9,8 процента) и бензин (скачок на 18,1 пенса за литр).
Ожидается, что ситуация значительно ухудшится в октябре, когда оптовые цены на энергоносители повысятся, уточняет издание. Тем временем недовольство среди представителей рабочего класса растет.
Сотрудники Королевской почты уже собираются выйти на забастовку, которая может стать крупнейшей летней демонстрацией в стране. Работники государственного сектора также обеспокоены, поскольку правительство предложило повысить заработную плату лишь на пять процентов, это ниже уровня инфляции, говорится в публикации.
После начала Москвой
специальной операции по защите Донбасса
от украинских националистов Соединенные Штаты, Евросоюз и Великобритания
ввели санкции против нее. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России
. Эти меры нанесли серьезный удар по Западу — взвинтили инфляцию, спровоцировали топливный кризис и привели к росту цен на продукты питания.