https://ria.ru/20220720/inflyatsiya-1803794229.html
Инфляция в Канаде за июнь достигла рекорда с 1983 года
Инфляция в Канаде за июнь достигла рекорда с 1983 года - РИА Новости, 20.07.2022
Инфляция в Канаде за июнь достигла рекорда с 1983 года
Потребительские цены в Канаде по итогам июня 2022 года выросли на 8,1% в годовом выражении, что стало максимальным значением с 1983 года, сообщило в среду... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T17:02
2022-07-20T17:02
2022-07-20T17:03
инфляция
канада
экономика
в мире
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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Потребительские цены в Канаде по итогам июня 2022 года выросли на 8,1% в годовом выражении, что стало максимальным значением с 1983 года, сообщило в среду статистическое агентство страны.Среди основных факторов роста указываются цены на топливо, при этом положительная динамика не менее 3% в первом летнем месяце наблюдалась по семи из восьми составляющих индекса. За исключением цен на топливо потребительские цены в июне выросли на 6,5%."В годовом исчислении потребители платили на 54,6% больше за топливо в июне вслед за ростом на 48,0% в мае. Цены на топливо в значительной степени следовали за ценами на сырую нефть", - отмечается в отчете ведомства.Помимо топлива, на 8,2% выросли цены на пассажирские транспортные средства, на 5,2% - на услуги, расходы на проживание увеличились на 12,2%, а расходы на проживание в путешествиях по стране повысились на 49,7%.В мае потребительские цены в Канаде выросли на 7,7% в годовом выражении.
https://ria.ru/20220720/inflyatsiya-1803622870.html
https://ria.ru/20220719/inflyatsiya-1803366657.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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инфляция, канада, экономика, в мире
17:02 20.07.2022 (обновлено: 17:03 20.07.2022)
Инфляция в Канаде за июнь достигла рекорда с 1983 года
Инфляция в Канаде за июнь составила 8,1 процента, достигнув рекорда с 1983 года
ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости.
Потребительские цены в Канаде по итогам июня 2022 года выросли на 8,1% в годовом выражении, что стало максимальным значением с 1983 года, сообщило
в среду статистическое агентство страны.
Среди основных факторов роста указываются цены на топливо, при этом положительная динамика не менее 3% в первом летнем месяце наблюдалась по семи из восьми составляющих индекса. За исключением цен на топливо потребительские цены в июне выросли на 6,5%.
"В годовом исчислении потребители платили на 54,6% больше за топливо в июне вслед за ростом на 48,0% в мае. Цены на топливо в значительной степени следовали за ценами на сырую нефть", - отмечается в отчете ведомства.
Помимо топлива, на 8,2% выросли цены на пассажирские транспортные средства, на 5,2% - на услуги, расходы на проживание увеличились на 12,2%, а расходы на проживание в путешествиях по стране повысились на 49,7%.
В мае потребительские цены в Канаде
выросли на 7,7% в годовом выражении.