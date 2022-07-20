https://ria.ru/20220720/inflyatsiya-1803794229.html

Инфляция в Канаде за июнь достигла рекорда с 1983 года

Инфляция в Канаде за июнь достигла рекорда с 1983 года - РИА Новости, 20.07.2022

Инфляция в Канаде за июнь достигла рекорда с 1983 года

Потребительские цены в Канаде по итогам июня 2022 года выросли на 8,1% в годовом выражении, что стало максимальным значением с 1983 года, сообщило в среду... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T17:02

2022-07-20T17:02

2022-07-20T17:03

инфляция

канада

экономика

в мире

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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Потребительские цены в Канаде по итогам июня 2022 года выросли на 8,1% в годовом выражении, что стало максимальным значением с 1983 года, сообщило в среду статистическое агентство страны.Среди основных факторов роста указываются цены на топливо, при этом положительная динамика не менее 3% в первом летнем месяце наблюдалась по семи из восьми составляющих индекса. За исключением цен на топливо потребительские цены в июне выросли на 6,5%."В годовом исчислении потребители платили на 54,6% больше за топливо в июне вслед за ростом на 48,0% в мае. Цены на топливо в значительной степени следовали за ценами на сырую нефть", - отмечается в отчете ведомства.Помимо топлива, на 8,2% выросли цены на пассажирские транспортные средства, на 5,2% - на услуги, расходы на проживание увеличились на 12,2%, а расходы на проживание в путешествиях по стране повысились на 49,7%.В мае потребительские цены в Канаде выросли на 7,7% в годовом выражении.

https://ria.ru/20220720/inflyatsiya-1803622870.html

https://ria.ru/20220719/inflyatsiya-1803366657.html

канада

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

инфляция, канада, экономика, в мире