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Россия отправила 24 тонны гуманитарной помощи в Афганистан

Россия отправила 24 тонны гуманитарной помощи в Афганистан - РИА Новости, 20.07.2022

Россия отправила 24 тонны гуманитарной помощи в Афганистан

Россия направила очередную партию гуманитарной помощи в Афганистан, который пострадал от недавнего землетрясения на юго-востоке страны, сообщили в российском... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T19:40

2022-07-20T19:40

2022-07-20T19:44

россия

в мире

афганистан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гуманитарная помощь

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россия направила очередную партию гуманитарной помощи в Афганистан, который пострадал от недавнего землетрясения на юго-востоке страны, сообщили в российском МИД.По информации МИД РФ, "это вторая за неделю гуманитарная акция России в целях оказания помощи афганскому народу".В ведомстве также подчеркнули, что "представители местных властей пострадавших регионов, куда направлен гуманитарный груз, выразили российской стороне глубокую признательность".

https://ria.ru/20220513/sanktsii-1788263260.html

россия

афганистан

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россия, в мире, афганистан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гуманитарная помощь, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)