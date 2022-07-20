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Россия отправила 24 тонны гуманитарной помощи в Афганистан - РИА Новости, 20.07.2022
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Россия отправила 24 тонны гуманитарной помощи в Афганистан
Россия отправила 24 тонны гуманитарной помощи в Афганистан - РИА Новости, 20.07.2022
Россия отправила 24 тонны гуманитарной помощи в Афганистан
Россия направила очередную партию гуманитарной помощи в Афганистан, который пострадал от недавнего землетрясения на юго-востоке страны, сообщили в российском... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T19:40
2022-07-20T19:44
россия
в мире
афганистан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гуманитарная помощь
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россия направила очередную партию гуманитарной помощи в Афганистан, который пострадал от недавнего землетрясения на юго-востоке страны, сообщили в российском МИД.По информации МИД РФ, "это вторая за неделю гуманитарная акция России в целях оказания помощи афганскому народу".В ведомстве также подчеркнули, что "представители местных властей пострадавших регионов, куда направлен гуманитарный груз, выразили российской стороне глубокую признательность".
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россия, в мире, афганистан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гуманитарная помощь, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
19:40 20.07.2022 (обновлено: 19:44 20.07.2022)
 
Россия отправила 24 тонны гуманитарной помощи в Афганистан

В МИД сообщили, что Москва направила Кабулу 24 тонны предметов первой необходимости

© AP Photo / Wali SabawoonКабул, Афганистан
Кабул, Афганистан - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© AP Photo / Wali Sabawoon
Кабул, Афганистан. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россия направила очередную партию гуманитарной помощи в Афганистан, который пострадал от недавнего землетрясения на юго-востоке страны, сообщили в российском МИД.

"По поручению Правительства Российской Федерации, 20 июля спецбортом МЧС России при содействии российских дипломатов в Кабул доставлено 24 тонны медикаментов и предметов первой необходимости",- говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

По информации МИД РФ, "это вторая за неделю гуманитарная акция России в целях оказания помощи афганскому народу".
В ведомстве также подчеркнули, что "представители местных властей пострадавших регионов, куда направлен гуманитарный груз, выразили российской стороне глубокую признательность".
Посольство Афганистана в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
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РоссияВ миреАфганистанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Гуманитарная помощьМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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