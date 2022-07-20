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Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 20.07.2022
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Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 20.07.2022
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска в среду обстреляли Горловку, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной республики в... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T16:47
2022-07-20T16:48
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
стирол
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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Украинские войска в среду обстреляли Горловку, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.45 - населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка
донецкая народная республика
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол
16:47 20.07.2022 (обновлено: 16:48 20.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли Горловку

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Горловке пять снарядов

© Илья ПиталевСотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда у школы Горловки
Сотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда у школы Горловки
© Илья Питалев
Сотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда у школы Горловки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Украинские войска в среду обстреляли Горловку, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.45 - населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСтирол
 
 
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