https://ria.ru/20220720/gorlovka-1803610367.html

В Горловке из-за обстрела со стороны ВСУ погиб один человек

В Горловке из-за обстрела со стороны ВСУ погиб один человек - РИА Новости, 20.07.2022

В Горловке из-за обстрела со стороны ВСУ погиб один человек

Один человек погиб, трое, в том числе ребенок, получили ранения в результате обстрела Горловки в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск,... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T07:03

2022-07-20T07:03

2022-07-20T07:08

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Один человек погиб, трое, в том числе ребенок, получили ранения в результате обстрела Горловки в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее сообщало, что украинские войска в среду три раза обстреливали Горловку, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, десять снарядов калибром 155 миллиметров и десять ракет из РСЗО "Град".Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220720/obstrely-1803610227.html

донецкая народная республика

горловка

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, горловка, украина