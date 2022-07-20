https://ria.ru/20220720/gorlovka-1803610367.html
В Горловке из-за обстрела со стороны ВСУ погиб один человек
В Горловке из-за обстрела со стороны ВСУ погиб один человек - РИА Новости, 20.07.2022
В Горловке из-за обстрела со стороны ВСУ погиб один человек
Один человек погиб, трое, в том числе ребенок, получили ранения в результате обстрела Горловки в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск,... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T07:03
2022-07-20T07:03
2022-07-20T07:08
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
горловка
украина
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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Один человек погиб, трое, в том числе ребенок, получили ранения в результате обстрела Горловки в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее сообщало, что украинские войска в среду три раза обстреливали Горловку, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, десять снарядов калибром 155 миллиметров и десять ракет из РСЗО "Град".Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220720/obstrely-1803610227.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, горловка, украина
07:03 20.07.2022 (обновлено: 07:08 20.07.2022)
В Горловке из-за обстрела со стороны ВСУ погиб один человек
Мэр Горловки Приходько заявил, что из-за обстрела со стороны ВСУ погиб один человек