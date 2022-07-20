https://ria.ru/20220720/golosovanie-1803796252.html

В Британии завершилось голосование в пятом туре выборов премьера

В Британии завершилось голосование в пятом туре выборов премьера - РИА Новости, 20.07.2022

В Британии завершилось голосование в пятом туре выборов премьера

Голосование в пятом туре выборов премьер-министра Великобритании, по итогам которого будут определены два финалиста, завершилось около 17.00 мск в среду,... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T17:09

2022-07-20T17:09

2022-07-20T17:09

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Голосование в пятом туре выборов премьер-министра Великобритании, по итогам которого будут определены два финалиста, завершилось около 17.00 мск в среду, сообщает телеканал Sky News.В сообщении отмечается, что результаты голосования объявят в 16.00 по местному времени (18.00 мск).В пятом туре участвуют экс-глава Минфина Британии Риши Сунак, глава МИД Лиз Трасс и замминистра по международной торговле Пенни Мордонт. По итогам голосования исключат одного кандидата с наименьшим числом голосов и так определят двух финалистов гонки.В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены консервативной партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте. Как ожидается, результаты будут оглашены 5 сентября.Всего о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, восемь из которых отсеялись на более ранних этапах.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Это произошло на фоне скандала, связанного с назначением бывшего замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера на новую должность, несмотря на сообщения о домогательствах с его стороны.

https://ria.ru/20220720/trass-1803635789.html

https://ria.ru/20220719/sunak-1803494954.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, лиз трасс, борис джонсон, великобритания, риши сунак, выборы