В Британии завершилось голосование в пятом туре выборов премьера
В Британии завершилось голосование, которое определит двух кандидатов в премьер-министры
Лондон. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Голосование в пятом туре выборов премьер-министра Великобритании, по итогам которого будут определены два финалиста, завершилось около 17.00 мск в среду, сообщает телеканал Sky News.
В сообщении отмечается, что результаты голосования объявят в 16.00 по местному времени (18.00 мск).
В пятом туре участвуют экс-глава Минфина Британии Риши Сунак, глава МИД Лиз Трасс и замминистра по международной торговле Пенни Мордонт. По итогам голосования исключат одного кандидата с наименьшим числом голосов и так определят двух финалистов гонки.
В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены консервативной партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте. Как ожидается, результаты будут оглашены 5 сентября.
Всего о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, восемь из которых отсеялись на более ранних этапах.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Это произошло на фоне скандала, связанного с назначением бывшего замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера на новую должность, несмотря на сообщения о домогательствах с его стороны.