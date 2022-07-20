https://ria.ru/20220720/genprokuratura-1803631188.html

В России признали нежелательной деятельность Фонда открытой Эстонии*

В России признали нежелательной деятельность Фонда открытой Эстонии* - РИА Новости, 20.07.2022

В России признали нежелательной деятельность Фонда открытой Эстонии*

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность Фонда открытой Эстонии (Open Estonia Foundation)*, так как это угрожает безопасности... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T09:57

2022-07-20T09:57

2022-07-20T09:57

россия

генеральная прокуратура рф

общество

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность Фонда открытой Эстонии (Open Estonia Foundation)*, так как это угрожает безопасности страны, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По результатам изучения поступивших материалов Генпрокуратурой России принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации "Фонд Открытой Эстонии" (Avatud Eesti Fond SA, Open Estonia Foundation, Эстонская Республика)*", - говорится в сообщении.Уточняется, что деятельность эстонской НПО представляет угрозу "основам конституционного строя и безопасности РФ".Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.На сайте фонда указывается, что он зарегистрирован в Таллинне. Также уточняется, что в 2018-2020 годах деятельность фонда была сосредоточена на двух основополагающих направлениях: "жизнеспособный и устойчивый некоммерческий сектор" и "рост сплоченности общества".* Организация, деятельность которой признана в России нежелательной.

https://ria.ru/20220531/minyust-1792111276.html

https://ria.ru/20220715/inoagenty-1802595412.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, генеральная прокуратура рф, общество