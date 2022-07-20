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В России признали нежелательной деятельность Фонда открытой Эстонии* - РИА Новости, 20.07.2022
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В России признали нежелательной деятельность Фонда открытой Эстонии*
В России признали нежелательной деятельность Фонда открытой Эстонии* - РИА Новости, 20.07.2022
В России признали нежелательной деятельность Фонда открытой Эстонии*
Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность Фонда открытой Эстонии (Open Estonia Foundation)*, так как это угрожает безопасности... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T09:57
2022-07-20T09:57
россия
генеральная прокуратура рф
общество
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность Фонда открытой Эстонии (Open Estonia Foundation)*, так как это угрожает безопасности страны, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По результатам изучения поступивших материалов Генпрокуратурой России принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации "Фонд Открытой Эстонии" (Avatud Eesti Fond SA, Open Estonia Foundation, Эстонская Республика)*", - говорится в сообщении.Уточняется, что деятельность эстонской НПО представляет угрозу "основам конституционного строя и безопасности РФ".Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.На сайте фонда указывается, что он зарегистрирован в Таллинне. Также уточняется, что в 2018-2020 годах деятельность фонда была сосредоточена на двух основополагающих направлениях: "жизнеспособный и устойчивый некоммерческий сектор" и "рост сплоченности общества".* Организация, деятельность которой признана в России нежелательной.
https://ria.ru/20220531/minyust-1792111276.html
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россия, генеральная прокуратура рф, общество
09:57 20.07.2022
 
В России признали нежелательной деятельность Фонда открытой Эстонии*

Российская генпрокуратура признала нежелательной деятельность Фонда открытой Эстонии*

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность Фонда открытой Эстонии (Open Estonia Foundation)*, так как это угрожает безопасности страны, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"По результатам изучения поступивших материалов Генпрокуратурой России принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации "Фонд Открытой Эстонии" (Avatud Eesti Fond SA, Open Estonia Foundation, Эстонская Республика)*", - говорится в сообщении.
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Минюст включил "Фонд имени Генриха Белля"* в перечень нежелательных
Уточняется, что деятельность эстонской НПО представляет угрозу "основам конституционного строя и безопасности РФ".
Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.
На сайте фонда указывается, что он зарегистрирован в Таллинне. Также уточняется, что в 2018-2020 годах деятельность фонда была сосредоточена на двух основополагающих направлениях: "жизнеспособный и устойчивый некоммерческий сектор" и "рост сплоченности общества".
* Организация, деятельность которой признана в России нежелательной.
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