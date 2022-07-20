13:08 20.07.2022 (обновлено: 16:40 20.07.2022)
"Газпром" не получил от Siemens документы, позволяющие поставить турбину
"Газпром" еще раз запросил у Siemens документы, позволяющие поставить турбину
Логотип энергетической компании "Газпром". Архивное фото
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Компания Siemens до сих пор не предоставила "Газпрому" бумаги, позволяющие вернуть из ремонта турбину для "Северного потока", сообщил российский газовый концерн.
"Газпром" на сегодняшний день так и не получил от компании Siemens официальных документов, позволяющих поставить газотурбинный двигатель для КС "Портовая" в условиях санкционных ограничений Канады и ЕС", — говорится в официальном Telegram-канале корпорации.
"Газпром" указал, что снова запросил необходимую документацию.
В компании подчеркнули, что в условиях санкций гарантированный возврат направленного на ремонт агрегата и последующий капремонт других турбин для компрессорной станции "Портовая" напрямую влияют на безопасную эксплуатацию "Северного потока".
"Газпром" еще 15 июля запросил у Siemens документы, позволяющие вывезти газотурбинный двигатель. В компании заявили, что рассчитывают на выполнение сервисных обязательств.
"Северный поток" — основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу. Трубопровод 11 июля остановили на плановое техобслуживание. Как ожидается, работы, включающие тестирование механических компонентов и систем автоматизации, завершатся к 21 июля.
При этом с середины июня экспорт по "Северному потоку" шел с ограничением — на уровне 40 процентов от пропускной мощности почти в 170 миллионов кубов. "Газпром" объяснял это задержками в возврате из ремонта газоперекачивающих агрегатов Siemens, которые используются на компрессорной станции "Портовая" для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с турбиной, находившейся в Канаде, наложившей санкции на "Газпром".
Сложившаяся ситуация породила в Европе опасения, что после завершения техобслуживания "Северного потока" "Газпром" и вовсе не возобновит поставки по магистрали.