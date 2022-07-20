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"Газпром" не получил от Siemens документы, позволяющие поставить турбину - РИА Новости, 20.07.2022
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"Газпром" не получил от Siemens документы, позволяющие поставить турбину
"Газпром" не получил от Siemens документы, позволяющие поставить турбину - РИА Новости, 20.07.2022
"Газпром" не получил от Siemens документы, позволяющие поставить турбину
Компания Siemens до сих пор не предоставила "Газпрому" бумаги, позволяющие вернуть из ремонта турбину для "Северного потока", сообщил российский газовый... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T13:08
2022-07-20T16:40
экономика
газпром
siemens
евросоюз
канада
северный поток
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Компания Siemens до сих пор не предоставила "Газпрому" бумаги, позволяющие вернуть из ремонта турбину для "Северного потока", сообщил российский газовый концерн."Газпром" указал, что снова запросил необходимую документацию.В компании подчеркнули, что в условиях санкций гарантированный возврат направленного на ремонт агрегата и последующий капремонт других турбин для компрессорной станции "Портовая" напрямую влияют на безопасную эксплуатацию "Северного потока"."Газпром" еще 15 июля запросил у Siemens документы, позволяющие вывезти газотурбинный двигатель. В компании заявили, что рассчитывают на выполнение сервисных обязательств."Северный поток" — основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу. Трубопровод 11 июля остановили на плановое техобслуживание. Как ожидается, работы, включающие тестирование механических компонентов и систем автоматизации, завершатся к 21 июля.При этом с середины июня экспорт по "Северному потоку" шел с ограничением — на уровне 40 процентов от пропускной мощности почти в 170 миллионов кубов. "Газпром" объяснял это задержками в возврате из ремонта газоперекачивающих агрегатов Siemens, которые используются на компрессорной станции "Портовая" для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с турбиной, находившейся в Канаде, наложившей санкции на "Газпром".Сложившаяся ситуация породила в Европе опасения, что после завершения техобслуживания "Северного потока" "Газпром" и вовсе не возобновит поставки по магистрали.
https://ria.ru/20220720/gaz-1803703859.html
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экономика, газпром, siemens, евросоюз, канада, северный поток
13:08 20.07.2022 (обновлено: 16:40 20.07.2022)
 
"Газпром" не получил от Siemens документы, позволяющие поставить турбину

"Газпром" еще раз запросил у Siemens документы, позволяющие поставить турбину

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип энергетической компании "Газпром"
Логотип энергетической компании Газпром - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Логотип энергетической компании "Газпром". Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Компания Siemens до сих пор не предоставила "Газпрому" бумаги, позволяющие вернуть из ремонта турбину для "Северного потока", сообщил российский газовый концерн.
"Газпром" на сегодняшний день так и не получил от компании Siemens официальных документов, позволяющих поставить газотурбинный двигатель для КС "Портовая" в условиях санкционных ограничений Канады и ЕС", — говорится в официальном Telegram-канале корпорации.
"Газпром" указал, что снова запросил необходимую документацию.
В компании подчеркнули, что в условиях санкций гарантированный возврат направленного на ремонт агрегата и последующий капремонт других турбин для компрессорной станции "Портовая" напрямую влияют на безопасную эксплуатацию "Северного потока".
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"Газпром" еще 15 июля запросил у Siemens документы, позволяющие вывезти газотурбинный двигатель. В компании заявили, что рассчитывают на выполнение сервисных обязательств.
"Северный поток" — основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу. Трубопровод 11 июля остановили на плановое техобслуживание. Как ожидается, работы, включающие тестирование механических компонентов и систем автоматизации, завершатся к 21 июля.
При этом с середины июня экспорт по "Северному потоку" шел с ограничением — на уровне 40 процентов от пропускной мощности почти в 170 миллионов кубов. "Газпром" объяснял это задержками в возврате из ремонта газоперекачивающих агрегатов Siemens, которые используются на компрессорной станции "Портовая" для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с турбиной, находившейся в Канаде, наложившей санкции на "Газпром".
Сложившаяся ситуация породила в Европе опасения, что после завершения техобслуживания "Северного потока" "Газпром" и вовсе не возобновит поставки по магистрали.
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ЭкономикаГазпромSiemensЕвросоюзКанадаСеверный поток
 
 
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