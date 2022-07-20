https://ria.ru/20220720/gazprom-1803692808.html

"Газпром" не получил от Siemens документы, позволяющие поставить турбину

"Газпром" не получил от Siemens документы, позволяющие поставить турбину - РИА Новости, 20.07.2022

"Газпром" не получил от Siemens документы, позволяющие поставить турбину

Компания Siemens до сих пор не предоставила "Газпрому" бумаги, позволяющие вернуть из ремонта турбину для "Северного потока", сообщил российский газовый... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T13:08

2022-07-20T13:08

2022-07-20T16:40

экономика

газпром

siemens

евросоюз

канада

северный поток

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Компания Siemens до сих пор не предоставила "Газпрому" бумаги, позволяющие вернуть из ремонта турбину для "Северного потока", сообщил российский газовый концерн."Газпром" указал, что снова запросил необходимую документацию.В компании подчеркнули, что в условиях санкций гарантированный возврат направленного на ремонт агрегата и последующий капремонт других турбин для компрессорной станции "Портовая" напрямую влияют на безопасную эксплуатацию "Северного потока"."Газпром" еще 15 июля запросил у Siemens документы, позволяющие вывезти газотурбинный двигатель. В компании заявили, что рассчитывают на выполнение сервисных обязательств."Северный поток" — основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу. Трубопровод 11 июля остановили на плановое техобслуживание. Как ожидается, работы, включающие тестирование механических компонентов и систем автоматизации, завершатся к 21 июля.При этом с середины июня экспорт по "Северному потоку" шел с ограничением — на уровне 40 процентов от пропускной мощности почти в 170 миллионов кубов. "Газпром" объяснял это задержками в возврате из ремонта газоперекачивающих агрегатов Siemens, которые используются на компрессорной станции "Портовая" для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с турбиной, находившейся в Канаде, наложившей санкции на "Газпром".Сложившаяся ситуация породила в Европе опасения, что после завершения техобслуживания "Северного потока" "Газпром" и вовсе не возобновит поставки по магистрали.

https://ria.ru/20220720/gaz-1803703859.html

https://ria.ru/20220720/turbina-1803596681.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, газпром, siemens, евросоюз, канада, северный поток