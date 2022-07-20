https://ria.ru/20220720/gazprom-1803595934.html
Путин: "Газпром" всегда выполнял обязательства по поставкам энергоносителей
Путин: "Газпром" всегда выполнял обязательства по поставкам энергоносителей - РИА Новости, 20.07.2022
Путин: "Газпром" всегда выполнял обязательства по поставкам энергоносителей
"Газпром" всегда выполняет и будет выполнять свои обязательства по поставкам энергоносителей, переваливание зарубежными партнерами своих ошибок с энергетикой в... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T00:24
2022-07-20T00:24
2022-07-20T00:24
экономика
россия
газпром
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ТЕГЕРАН, 20 июл - РИА Новости. "Газпром" всегда выполняет и будет выполнять свои обязательства по поставкам энергоносителей, переваливание зарубежными партнерами своих ошибок с энергетикой в Европе на "Газпром" и Россию не имеет под собой никаких оснований, заявил президент РФ Владимир Путин."Газпром" всегда выполнял, выполняет и намерен выполнять все свои обязательства. То, что наши партнеры перекладывают или пытаются переложить свои собственные ошибки на Россию, на "Газпром", это не имеет под собой никаких оснований", - сказал Путин журналистам по итогам рабочего визита в Иран, отвечая на вопрос, справедливо ли Россию обвиняют в энергетическом кризисе и продолжит ли "Газпром " выполнять свои обязанности.
https://ria.ru/20220720/energiya-1803595605.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, газпром
Путин: "Газпром" всегда выполнял обязательства по поставкам энергоносителей
Президент Путин: "Газпром" всегда выполнял обязательства по поставкам энергоносителей