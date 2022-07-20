https://ria.ru/20220720/gazprom-1803595934.html

Путин: "Газпром" всегда выполнял обязательства по поставкам энергоносителей

Путин: "Газпром" всегда выполнял обязательства по поставкам энергоносителей - РИА Новости, 20.07.2022

Путин: "Газпром" всегда выполнял обязательства по поставкам энергоносителей

"Газпром" всегда выполняет и будет выполнять свои обязательства по поставкам энергоносителей, переваливание зарубежными партнерами своих ошибок с энергетикой в... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T00:24

2022-07-20T00:24

2022-07-20T00:24

экономика

россия

газпром

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ТЕГЕРАН, 20 июл - РИА Новости. "Газпром" всегда выполняет и будет выполнять свои обязательства по поставкам энергоносителей, переваливание зарубежными партнерами своих ошибок с энергетикой в Европе на "Газпром" и Россию не имеет под собой никаких оснований, заявил президент РФ Владимир Путин."Газпром" всегда выполнял, выполняет и намерен выполнять все свои обязательства. То, что наши партнеры перекладывают или пытаются переложить свои собственные ошибки на Россию, на "Газпром", это не имеет под собой никаких оснований", - сказал Путин журналистам по итогам рабочего визита в Иран, отвечая на вопрос, справедливо ли Россию обвиняют в энергетическом кризисе и продолжит ли "Газпром " выполнять свои обязанности.

https://ria.ru/20220720/energiya-1803595605.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, газпром