https://ria.ru/20220720/gaz-1803661566.html

СМИ спрогнозировали, когда в Польше может закончиться газ

СМИ спрогнозировали, когда в Польше может закончиться газ - РИА Новости, 20.07.2022

СМИ спрогнозировали, когда в Польше может закончиться газ

Польша обеспечена природным газом до марта будущего года, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T11:46

2022-07-20T11:46

2022-07-20T11:46

польша

экономика

газпром

россия

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ВАРШАВА, 20 июл – РИА Новости. Польша обеспечена природным газом до марта будущего года, сообщает радиостанция RMF FM."Польша в настоящее время обеспечена газом только до марта. Это все, что у нас есть в хранилищах и законтрактованных поставках", - говорится в сообщении."Это означает, что даже в случае полного отключения Россией поставок на запад, в Польше будущей зимой не будет дефицита газа. Но весной у нас могут возникнуть проблемы. Тогда у нас может закончиться газ, например, для химических производств и, прежде всего, сельскохозяйственных удобрений. Это предвещает проблему с доступностью продуктов питания и их ценами", – уточняет радиостанция.Сообщается, что в настоящее время польские подземные хранилища газа заполнены на 98%, "на зиму этого хватит". Отмечается, что дальнейшая ситуация будет зависеть от положения дел на Украине, отношений с РФ, а также контрактов на поставку по газопроводу Baltic Pipe.В конце апреля текущего года "Газпром" прекратил поставки газа в Польшу, так как та отказалась оплачивать поставки в российских рублях. Ранее республика получала из России до 10 миллионов тонн этого топлива в год.При этом, по данным польского газотранспортного оператора GAZ-System, в 2021 году в стране был зафиксирован рекорд потребления газа: 20 миллиардов кубометров. Предполагается, что в текущем году потребление газа в Польше снизится до 18 миллиардов кубометров.

https://ria.ru/20220720/otvety-1803599014.html

польша

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

польша, экономика, газпром, россия