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СМИ спрогнозировали, когда в Польше может закончиться газ - РИА Новости, 20.07.2022
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СМИ спрогнозировали, когда в Польше может закончиться газ
СМИ спрогнозировали, когда в Польше может закончиться газ - РИА Новости, 20.07.2022
СМИ спрогнозировали, когда в Польше может закончиться газ
Польша обеспечена природным газом до марта будущего года, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T11:46
2022-07-20T11:46
польша
экономика
газпром
россия
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ВАРШАВА, 20 июл – РИА Новости. Польша обеспечена природным газом до марта будущего года, сообщает радиостанция RMF FM."Польша в настоящее время обеспечена газом только до марта. Это все, что у нас есть в хранилищах и законтрактованных поставках", - говорится в сообщении."Это означает, что даже в случае полного отключения Россией поставок на запад, в Польше будущей зимой не будет дефицита газа. Но весной у нас могут возникнуть проблемы. Тогда у нас может закончиться газ, например, для химических производств и, прежде всего, сельскохозяйственных удобрений. Это предвещает проблему с доступностью продуктов питания и их ценами", – уточняет радиостанция.Сообщается, что в настоящее время польские подземные хранилища газа заполнены на 98%, "на зиму этого хватит". Отмечается, что дальнейшая ситуация будет зависеть от положения дел на Украине, отношений с РФ, а также контрактов на поставку по газопроводу Baltic Pipe.В конце апреля текущего года "Газпром" прекратил поставки газа в Польшу, так как та отказалась оплачивать поставки в российских рублях. Ранее республика получала из России до 10 миллионов тонн этого топлива в год.При этом, по данным польского газотранспортного оператора GAZ-System, в 2021 году в стране был зафиксирован рекорд потребления газа: 20 миллиардов кубометров. Предполагается, что в текущем году потребление газа в Польше снизится до 18 миллиардов кубометров.
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польша, экономика, газпром, россия
11:46 20.07.2022
 
СМИ спрогнозировали, когда в Польше может закончиться газ

RMF FM: Польше хватит запасов газа до марта

© AP Photo / Czarek SokolowskiГазовая станция недалеко от Варшавы
Газовая станция недалеко от Варшавы - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Газовая станция недалеко от Варшавы. Архивное фото
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ВАРШАВА, 20 июл – РИА Новости. Польша обеспечена природным газом до марта будущего года, сообщает радиостанция RMF FM.
"Польша в настоящее время обеспечена газом только до марта. Это все, что у нас есть в хранилищах и законтрактованных поставках", - говорится в сообщении.
"Это означает, что даже в случае полного отключения Россией поставок на запад, в Польше будущей зимой не будет дефицита газа. Но весной у нас могут возникнуть проблемы. Тогда у нас может закончиться газ, например, для химических производств и, прежде всего, сельскохозяйственных удобрений. Это предвещает проблему с доступностью продуктов питания и их ценами", – уточняет радиостанция.
Сообщается, что в настоящее время польские подземные хранилища газа заполнены на 98%, "на зиму этого хватит". Отмечается, что дальнейшая ситуация будет зависеть от положения дел на Украине, отношений с РФ, а также контрактов на поставку по газопроводу Baltic Pipe.
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В конце апреля текущего года "Газпром" прекратил поставки газа в Польшу, так как та отказалась оплачивать поставки в российских рублях. Ранее республика получала из России до 10 миллионов тонн этого топлива в год.
При этом, по данным польского газотранспортного оператора GAZ-System, в 2021 году в стране был зафиксирован рекорд потребления газа: 20 миллиардов кубометров. Предполагается, что в текущем году потребление газа в Польше снизится до 18 миллиардов кубометров.
 
ПольшаЭкономикаГазпромРоссия
 
 
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