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Торгпред прокомментировал арест в Финляндии 800 российских грузовых вагонов - РИА Новости, 20.07.2022
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Торгпред прокомментировал арест в Финляндии 800 российских грузовых вагонов
Торгпред прокомментировал арест в Финляндии 800 российских грузовых вагонов - РИА Новости, 20.07.2022
Торгпред прокомментировал арест в Финляндии 800 российских грузовых вагонов
Арест в Финляндии более 800 российских грузовых вагонов нельзя назвать разумным, проблема решается в контактах с МИД страны, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T09:31
2022-07-20T09:31
в мире
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Арест в Финляндии более 800 российских грузовых вагонов нельзя назвать разумным, проблема решается в контактах с МИД страны, заявил в интервью РИА Новости торгпред РФ в Хельсинки Антон Логинов."Нельзя назвать действия финского государственного железнодорожного оператора VR Group сколь-нибудь разумными и дальновидными, особенно в свете приостановки и последующего возобновления грузового сообщения в марте. В свете заявлений о стремлении к сворачиванию грузоперевозок очевидно, что это делается под давлением государства как основного акционера компании", - сказал он.Торгпред пояснил, что, по информации местных судебных приставов, более 800 вагонов, как груженных, так и порожних, арестованы в Финляндии."Критериями задержания являются присутствие грузоотправителя, получателя или владельца вагона в санкционных списках ЕС. Сложилась непростая ситуация, поскольку значительная часть подвижного состава была взята в российскими компаниями-грузоотправителями в лизинг у крупных финансовых организаций, попавших под санкции (Альфа-лизинг, ВТБ-лизинг, ГТЛК)", - добавил он."В любом случае, определяющим для финских властей относительно необходимости задержания вагона или груза будет являться решение уполномоченного органа - МИД Финляндии", - отметил Логинов.Он рассказал, что, когда российские компании обращаются в торгпредство РФ, им помогают установить контакты со специалистами финского МИД, которое, в соответствии с местным законодательством, дает ответ с обоснованием задержания, а дальше можно либо обращаться в суд, либо получить документ, снимающий ограничение на использование подвижного состава."Если, согласно законодательству Финляндии, арест был наложен неправомерно, то такой шанс (вернуть конфискованные вагоны) есть", - пояснил торгпред.
https://ria.ru/20220720/finlyandiya-1803623250.html
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в мире, финляндия, россия, евросоюз, втб, гтлк, санкции в отношении россии
09:31 20.07.2022
 
Торгпред прокомментировал арест в Финляндии 800 российских грузовых вагонов

Торгпред Логинов: арест в Финляндии более 800 российских грузовых вагонов неразумен

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкХельсинки
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Арест в Финляндии более 800 российских грузовых вагонов нельзя назвать разумным, проблема решается в контактах с МИД страны, заявил в интервью РИА Новости торгпред РФ в Хельсинки Антон Логинов.
"Нельзя назвать действия финского государственного железнодорожного оператора VR Group сколь-нибудь разумными и дальновидными, особенно в свете приостановки и последующего возобновления грузового сообщения в марте. В свете заявлений о стремлении к сворачиванию грузоперевозок очевидно, что это делается под давлением государства как основного акционера компании", - сказал он.
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Торгпред пояснил, что, по информации местных судебных приставов, более 800 вагонов, как груженных, так и порожних, арестованы в Финляндии.
"Критериями задержания являются присутствие грузоотправителя, получателя или владельца вагона в санкционных списках ЕС. Сложилась непростая ситуация, поскольку значительная часть подвижного состава была взята в российскими компаниями-грузоотправителями в лизинг у крупных финансовых организаций, попавших под санкции (Альфа-лизинг, ВТБ-лизинг, ГТЛК)", - добавил он.
"В любом случае, определяющим для финских властей относительно необходимости задержания вагона или груза будет являться решение уполномоченного органа - МИД Финляндии", - отметил Логинов.
Он рассказал, что, когда российские компании обращаются в торгпредство РФ, им помогают установить контакты со специалистами финского МИД, которое, в соответствии с местным законодательством, дает ответ с обоснованием задержания, а дальше можно либо обращаться в суд, либо получить документ, снимающий ограничение на использование подвижного состава.
"Если, согласно законодательству Финляндии, арест был наложен неправомерно, то такой шанс (вернуть конфискованные вагоны) есть", - пояснил торгпред.
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