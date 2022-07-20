https://ria.ru/20220720/finlyandiya-1803625536.html

Торгпред прокомментировал арест в Финляндии 800 российских грузовых вагонов

Торгпред прокомментировал арест в Финляндии 800 российских грузовых вагонов - РИА Новости, 20.07.2022

Торгпред прокомментировал арест в Финляндии 800 российских грузовых вагонов

Арест в Финляндии более 800 российских грузовых вагонов нельзя назвать разумным, проблема решается в контактах с МИД страны, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T09:31

2022-07-20T09:31

2022-07-20T09:31

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Арест в Финляндии более 800 российских грузовых вагонов нельзя назвать разумным, проблема решается в контактах с МИД страны, заявил в интервью РИА Новости торгпред РФ в Хельсинки Антон Логинов."Нельзя назвать действия финского государственного железнодорожного оператора VR Group сколь-нибудь разумными и дальновидными, особенно в свете приостановки и последующего возобновления грузового сообщения в марте. В свете заявлений о стремлении к сворачиванию грузоперевозок очевидно, что это делается под давлением государства как основного акционера компании", - сказал он.Торгпред пояснил, что, по информации местных судебных приставов, более 800 вагонов, как груженных, так и порожних, арестованы в Финляндии."Критериями задержания являются присутствие грузоотправителя, получателя или владельца вагона в санкционных списках ЕС. Сложилась непростая ситуация, поскольку значительная часть подвижного состава была взята в российскими компаниями-грузоотправителями в лизинг у крупных финансовых организаций, попавших под санкции (Альфа-лизинг, ВТБ-лизинг, ГТЛК)", - добавил он."В любом случае, определяющим для финских властей относительно необходимости задержания вагона или груза будет являться решение уполномоченного органа - МИД Финляндии", - отметил Логинов.Он рассказал, что, когда российские компании обращаются в торгпредство РФ, им помогают установить контакты со специалистами финского МИД, которое, в соответствии с местным законодательством, дает ответ с обоснованием задержания, а дальше можно либо обращаться в суд, либо получить документ, снимающий ограничение на использование подвижного состава."Если, согласно законодательству Финляндии, арест был наложен неправомерно, то такой шанс (вернуть конфискованные вагоны) есть", - пояснил торгпред.

https://ria.ru/20220720/finlyandiya-1803623250.html

https://ria.ru/20220720/uchastki-1803610994.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, финляндия, россия, евросоюз, втб, гтлк, санкции в отношении россии