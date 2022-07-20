https://ria.ru/20220720/finlyandiya-1803623250.html
RAO Nordic возобновит поставки энергии в Финляндию при разморозке счета
RAO Nordic возобновит поставки энергии в Финляндию при разморозке счета - РИА Новости, 20.07.2022
RAO Nordic возобновит поставки энергии в Финляндию при разморозке счета
Дочерняя компания российской "Интер РАО" RAO Nordic ведет переговоры с финским банком по разморозке счета, если вопрос будет решен, поставки электроэнергии из... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T09:20
2022-07-20T09:20
2022-07-20T09:20
в мире
россия
финляндия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Дочерняя компания российской "Интер РАО" RAO Nordic ведет переговоры с финским банком по разморозке счета, если вопрос будет решен, поставки электроэнергии из РФ в Финляндию восстановятся, заявил в интервью РИА Новости торгпред РФ в Хельсинки Антон Логинов."Финляндия регулярно закупала электроэнергию в России, здесь есть дочерняя компания ПАО "Интер РАО", RAO Nordic. Но вот сейчас Финляндия переиграла все правила... отказались от закупки электроэнергии. RAO Nordic... была вынуждена приостановить импорт электроэнергии с 14 числа. Компания ведет переговоры с финским банком по разморозке счета", - сказал торгпред.Он добавил, что компания так и не получила средства за проданный объем электричества на бирже Nord Pool за 6 мая 2022 года.Логинов добавил, что Россия поставляла порядка 10% объема финского рынка электроэнергии, и сейчас её стоимость в стране растет, что вызывает опасения со стороны местных органов власти и населения."С учетом того, что инфраструктура у нас вся готова, и если изменится ситуация с проведением платежей, то, я думаю, мы сможем и дальше продолжать поставлять электроэнергию финским партнерам", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220720/finlyandiya-1803620307.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, финляндия, санкции в отношении россии
RAO Nordic возобновит поставки энергии в Финляндию при разморозке счета
Торгпред Логинов: RAO Nordic возобновит поставки энергии в Финляндию при разморозке счета
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Дочерняя компания российской "Интер РАО" RAO Nordic ведет переговоры с финским банком по разморозке счета, если вопрос будет решен, поставки электроэнергии из РФ в Финляндию восстановятся, заявил в интервью РИА Новости торгпред РФ в Хельсинки Антон Логинов.
"Финляндия регулярно закупала электроэнергию в России
, здесь есть дочерняя компания ПАО "Интер РАО", RAO Nordic. Но вот сейчас Финляндия
переиграла все правила... отказались от закупки электроэнергии. RAO Nordic... была вынуждена приостановить импорт электроэнергии с 14 числа. Компания ведет переговоры с финским банком по разморозке счета", - сказал торгпред.
Он добавил, что компания так и не получила средства за проданный объем электричества на бирже Nord Pool за 6 мая 2022 года.
"Торгпредство оказывает консультативную поддержку компании, но на фоне санкционного давления решение данного вопроса не предвидится в ближайшей перспективе", - отметил он.
Логинов добавил, что Россия поставляла порядка 10% объема финского рынка электроэнергии, и сейчас её стоимость в стране растет, что вызывает опасения со стороны местных органов власти и населения.
"С учетом того, что инфраструктура у нас вся готова, и если изменится ситуация с проведением платежей, то, я думаю, мы сможем и дальше продолжать поставлять электроэнергию финским партнерам", - подчеркнул он.