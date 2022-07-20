https://ria.ru/20220720/feyki-1803734378.html
Суд оштрафовал издание The New Times на 600 тысяч рублей
Суд оштрафовал издание The New Times на 600 тысяч рублей - РИА Новости, 20.07.2022
Суд оштрафовал издание The New Times на 600 тысяч рублей
Симоновский суд Москвы оштрафовал на 600 тысяч рублей издание The New Times и на 70 тысяч рублей его главного редактора Евгению Альбац за распространение... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T15:01
2022-07-20T15:01
2022-07-20T15:01
происшествия
украина
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
генеральная прокуратура рф
цензура
журналистика
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Симоновский суд Москвы оштрафовал на 600 тысяч рублей издание The New Times и на 70 тысяч рублей его главного редактора Евгению Альбац за распространение недостоверной информации о спецоперации на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."ООО "Новые времена" (издатель The New Times) по каждому из двух протоколов назначен административный штраф в размере 300 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.Кроме того, по аналогичному протоколу по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ Альбац оштрафована на 70 тысяч рублей.Речь идёт о протоколах Роскомнадзора, составленных по требованию Генпрокуратуры за распространение заведомо недостоверной информации о проведении российскими военными спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20220522/feyk-1789975252.html
https://ria.ru/20220720/feyk-1803706881.html
украина
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e9af5db47718cd3edbd3f6ebc4d2992.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, украина, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф, цензура, журналистика, москва, вооруженные силы рф, евгения альбац
Суд оштрафовал издание The New Times на 600 тысяч рублей
Суд в Москве оштрафовал издание The New Times на 600 тысяч рублей за фейки об армии