Суд оштрафовал издание The New Times на 600 тысяч рублей

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Симоновский суд Москвы оштрафовал на 600 тысяч рублей издание The New Times и на 70 тысяч рублей его главного редактора Евгению Альбац за распространение недостоверной информации о спецоперации на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."ООО "Новые времена" (издатель The New Times) по каждому из двух протоколов назначен административный штраф в размере 300 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.Кроме того, по аналогичному протоколу по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ Альбац оштрафована на 70 тысяч рублей.Речь идёт о протоколах Роскомнадзора, составленных по требованию Генпрокуратуры за распространение заведомо недостоверной информации о проведении российскими военными спецоперации на Украине.

