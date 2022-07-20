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Суд оштрафовал издание The New Times на 600 тысяч рублей - РИА Новости, 20.07.2022
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Суд оштрафовал издание The New Times на 600 тысяч рублей
Суд оштрафовал издание The New Times на 600 тысяч рублей - РИА Новости, 20.07.2022
Суд оштрафовал издание The New Times на 600 тысяч рублей
Симоновский суд Москвы оштрафовал на 600 тысяч рублей издание The New Times и на 70 тысяч рублей его главного редактора Евгению Альбац за распространение... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T15:01
2022-07-20T15:01
происшествия
украина
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
генеральная прокуратура рф
цензура
журналистика
москва
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Симоновский суд Москвы оштрафовал на 600 тысяч рублей издание The New Times и на 70 тысяч рублей его главного редактора Евгению Альбац за распространение недостоверной информации о спецоперации на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."ООО "Новые времена" (издатель The New Times) по каждому из двух протоколов назначен административный штраф в размере 300 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.Кроме того, по аналогичному протоколу по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ Альбац оштрафована на 70 тысяч рублей.Речь идёт о протоколах Роскомнадзора, составленных по требованию Генпрокуратуры за распространение заведомо недостоверной информации о проведении российскими военными спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20220522/feyk-1789975252.html
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происшествия, украина, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф, цензура, журналистика, москва, вооруженные силы рф, евгения альбац
15:01 20.07.2022
 
Суд оштрафовал издание The New Times на 600 тысяч рублей

Суд в Москве оштрафовал издание The New Times на 600 тысяч рублей за фейки об армии

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Симоновский суд Москвы оштрафовал на 600 тысяч рублей издание The New Times и на 70 тысяч рублей его главного редактора Евгению Альбац за распространение недостоверной информации о спецоперации на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"ООО "Новые времена" (издатель The New Times) по каждому из двух протоколов назначен административный штраф в размере 300 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.
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Кроме того, по аналогичному протоколу по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ Альбац оштрафована на 70 тысяч рублей.
Речь идёт о протоколах Роскомнадзора, составленных по требованию Генпрокуратуры за распространение заведомо недостоверной информации о проведении российскими военными спецоперации на Украине.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Вчера, 13:45
Захарова разоблачила фейк французского корреспондента о посещении Крыма
 
ПроисшествияУкраинаРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Генеральная прокуратура РФЦензуражурналистикаМоскваВооруженные силы РФЕвгения Альбац
 
 
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