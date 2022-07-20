https://ria.ru/20220720/evakuatsiya-1803905040.html

Россия эвакуировала более 2,7 миллиона человек из районов спецоперации

Россия эвакуировала более 2,7 миллиона человек из районов спецоперации - РИА Новости, 20.07.2022

Россия эвакуировала более 2,7 миллиона человек из районов спецоперации

Россия, несмотря на противодействие киевских властей, эвакуировала с территории Украины, из ДНР и ЛНР более 2,7 миллиона человек, заявил в среду на брифинге... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T22:00

2022-07-20T22:00

2022-07-20T22:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

донбасс

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россия, несмотря на противодействие киевских властей, эвакуировала с территории Украины, из ДНР и ЛНР более 2,7 миллиона человек, заявил в среду на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на создаваемые киевским режимом препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 26 764 человека, в том числе 4 624 ребенка, а всего с начала специальной военной операции – 2 718 597 человек, из которых 431 310 – дети. Государственную границу Российской Федерации пересекли 437 850 автомобилей, в том числе за сутки – 4 767", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что границу России пересекли почти 438 тысяч личных автомобилей.Мизинцев рассказал, что в РФ работают более 9,5 тысячи пунктов временного размещения для беженцев. Всего от желающих эвакуироваться поступило почти 2,76 миллиона обращений.

https://ria.ru/20220717/lisichansk-1803025484.html

россия

украина

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

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россия, украина, донбасс, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика