https://ria.ru/20220720/dzhonson-1803796973.html

"Скатертью дорога": британцев взбесили прощальные слова Джонсона

"Скатертью дорога": британцев взбесили прощальные слова Джонсона - РИА Новости, 20.07.2022

"Скатертью дорога": британцев взбесили прощальные слова Джонсона

Читатели британского таблоида Daily Mail резко отреагировали на прощальные слова подавшего в отставку премьер-министр Бориса Джонсона. Многие неоднозначно... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T17:11

2022-07-20T17:11

2022-07-20T19:04

в мире

борис джонсон

тереза мэй

великобритания

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Читатели британского таблоида Daily Mail резко отреагировали на прощальные слова подавшего в отставку премьер-министр Бориса Джонсона. Многие неоднозначно отнеслись к его фразе "Аста ла виста, бейби", а некоторые порадовались, что тот не добавил "Я вернусь"."Такое ощущение, что им всем по четыре года и они только пошли в школу", — выразил мнение Stop Voting."Что за фразы используют те, кто должен быть образцом для подражания и руководить нашей страной!" — возмутился Aris."Он в курсе, что его выгнали, не так ли?" — задался вопросом Whoknew1."Джонсон исполнил свою мечту стать премьер-министром. Для него не имело значения, три дня это или три года. Его имя теперь в учебниках истории. Это была его миссия", — написал online reader."Ну, по крайней мере, он не сказал "Я вернусь", — отметил MailRead."Последние слова озлобленного шарлатана", — подчеркнул ua reap what u seow."Миссия по уничтожению экономики Великобритании выполнена", — сыронизировал Silver Phil."Борис, надеюсь, вы сейчас размышляете о том, как вы прошли путь от убедительной победы до вот этого. У вас было все, и вы все испортили", — считает Dorothy."Джонсон — худший премьер-министр, которого эта страна когда-либо имела несчастье терпеть. Ничего не добился и не принес нашей стране ничего, кроме проблем. Скатертью дорога", — подытожили читатели.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности. Это произошло на фоне скандала, связанного с назначением бывшего замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера на новую должность, несмотря на слухи о домогательствах с его стороны. Также Джонсон перестал быть лидером Консервативной партии.

https://ria.ru/20220719/podarok-1803488414.html

https://ria.ru/20220720/trass-1803635789.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220719/britaniya-1803548634.html

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в мире, борис джонсон, тереза мэй, великобритания