Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Синоптик Волосюк: в Москве в среду ожидается холодная погода с дождями
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЖенщина с зонтом идет по Крымскому мосту во время дождя в Москве
Женщина с зонтом идет по Крымскому мосту во время дождя в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Холодная облачная погода с дождями ожидается в Москве в среду, воздух прогреется до плюс 19 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Столичный регион сегодня будет находится под влиянием циклона, который в настоящий момент находится севернее Москвы, но медленно дрейфует в южном направлении. Весь день мы будем находиться во власти этого циклона и его холодной тыловой части. У нас будет преобладать холодная облачная погода с дождями и температурой почти на 6-7 градусов ниже обычного. Максимум, что мы можем обещать сегодня москвичам - плюс 17-19, в столичном регионе плюс 16-21 градус", - сообщила Волосюк.
Синоптик также отметила, что ветер в первой половине дня будет юго-западным, но после полудня он повернет на северо-запад и окрепнет до 4-9 метров в секунду, его сильные порывы смогут достигать 12-15 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 741 миллиметров ртутного столба.