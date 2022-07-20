Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 20.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220720/dozhdi-1803614896.html
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 20.07.2022
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Холодная облачная погода с дождями ожидается в Москве в среду, воздух прогреется до плюс 19 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T08:14
2022-07-20T08:14
погода
москва
центр "фобос"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751489213_0:200:3169:1983_1920x0_80_0_0_93f4d8e3f4f6d5dead37b7782bb195a1.jpg
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Холодная облачная погода с дождями ожидается в Москве в среду, воздух прогреется до плюс 19 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Столичный регион сегодня будет находится под влиянием циклона, который в настоящий момент находится севернее Москвы, но медленно дрейфует в южном направлении. Весь день мы будем находиться во власти этого циклона и его холодной тыловой части. У нас будет преобладать холодная облачная погода с дождями и температурой почти на 6-7 градусов ниже обычного. Максимум, что мы можем обещать сегодня москвичам - плюс 17-19, в столичном регионе плюс 16-21 градус", - сообщила Волосюк.Синоптик также отметила, что ветер в первой половине дня будет юго-западным, но после полудня он повернет на северо-запад и окрепнет до 4-9 метров в секунду, его сильные порывы смогут достигать 12-15 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 741 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20220720/griby-1803600360.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751489213_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7d49fe28cc3b9eda2ccf447980a33b15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
погода, москва, центр "фобос"
08:14 20.07.2022
 
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду

Синоптик Волосюк: в Москве в среду ожидается холодная погода с дождями

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЖенщина с зонтом идет по Крымскому мосту во время дождя в Москве
Женщина с зонтом идет по Крымскому мосту во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Женщина с зонтом идет по Крымскому мосту во время дождя в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Холодная облачная погода с дождями ожидается в Москве в среду, воздух прогреется до плюс 19 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Столичный регион сегодня будет находится под влиянием циклона, который в настоящий момент находится севернее Москвы, но медленно дрейфует в южном направлении. Весь день мы будем находиться во власти этого циклона и его холодной тыловой части. У нас будет преобладать холодная облачная погода с дождями и температурой почти на 6-7 градусов ниже обычного. Максимум, что мы можем обещать сегодня москвичам - плюс 17-19, в столичном регионе плюс 16-21 градус", - сообщила Волосюк.
Синоптик также отметила, что ветер в первой половине дня будет юго-западным, но после полудня он повернет на северо-запад и окрепнет до 4-9 метров в секунду, его сильные порывы смогут достигать 12-15 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 741 миллиметров ртутного столба.
Грибы дождевики - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Вчера, 02:10
Россиянам рассказали, когда начнется "волна грибов"
 
ПогодаМоскваЦентр "Фобос"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала