https://ria.ru/20220720/dozhdi-1803614896.html

Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду

Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 20.07.2022

Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду

Холодная облачная погода с дождями ожидается в Москве в среду, воздух прогреется до плюс 19 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T08:14

2022-07-20T08:14

2022-07-20T08:14

погода

москва

центр "фобос"

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Холодная облачная погода с дождями ожидается в Москве в среду, воздух прогреется до плюс 19 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Столичный регион сегодня будет находится под влиянием циклона, который в настоящий момент находится севернее Москвы, но медленно дрейфует в южном направлении. Весь день мы будем находиться во власти этого циклона и его холодной тыловой части. У нас будет преобладать холодная облачная погода с дождями и температурой почти на 6-7 градусов ниже обычного. Максимум, что мы можем обещать сегодня москвичам - плюс 17-19, в столичном регионе плюс 16-21 градус", - сообщила Волосюк.Синоптик также отметила, что ветер в первой половине дня будет юго-западным, но после полудня он повернет на северо-запад и окрепнет до 4-9 метров в секунду, его сильные порывы смогут достигать 12-15 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 741 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20220720/griby-1803600360.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, центр "фобос"