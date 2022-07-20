https://ria.ru/20220720/donetsk-1803608364.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 20.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T05:47
2022-07-20T05:47
2022-07-20T05:47
специальная военная операция на украине
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донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 05.31 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), украина
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра