https://ria.ru/20220720/donetsk-1803608364.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 20.07.2022

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T05:47

2022-07-20T05:47

2022-07-20T05:47

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 05.31 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220720/obstrel-1803607567.html

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донецк (днр), украина