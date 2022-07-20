https://ria.ru/20220720/donbass-1803778441.html

Украинские войска выпустили еще пять снарядов по Ясиноватой

Украинские войска выпустили еще пять снарядов по Ясиноватой - РИА Новости, 20.07.2022

Украинские войска выпустили еще пять снарядов по Ясиноватой

Украинские войска снова обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T16:11

2022-07-20T16:11

2022-07-20T16:11

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

авдеевка

сцкк

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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.45 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.В представительстве ДНР в СЦКК ранее сообщали, что украинские войска в среду несколько раз обстреляли Ясиноватую, в том числе ракетами из реактивных систем залпового огня "Град".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220720/obstrel-1803736159.html

https://ria.ru/20220720/obstrel-1803768016.html

ясиноватая

донецкая народная республика

авдеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, авдеевка, сцкк