https://ria.ru/20220720/donbass-1803765422.html
Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую
Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 20.07.2022
Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую
Украинские войска выпустили по Ясиноватой в ДНР 10 ракет из "Града" и пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает в среду представительство Донецкой... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T15:34
2022-07-20T15:34
2022-07-20T15:43
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
авдеевка
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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватой в ДНР 10 ракет из "Града" и пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает в среду представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", пять снарядов калибром 122 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220720/obstrel-1803768016.html
ясиноватая
донецкая народная республика
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, авдеевка
15:34 20.07.2022 (обновлено: 15:43 20.07.2022)
Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Ясиноватой еще десять ракет из "Града" и пять снарядов