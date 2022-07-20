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Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 20.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220720/donbass-1803765422.html
Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую
Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 20.07.2022
Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую
Украинские войска выпустили по Ясиноватой в ДНР 10 ракет из "Града" и пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает в среду представительство Донецкой... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T15:34
2022-07-20T15:43
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
авдеевка
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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватой в ДНР 10 ракет из "Града" и пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает в среду представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", пять снарядов калибром 122 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220720/obstrel-1803768016.html
ясиноватая
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, авдеевка
15:34 20.07.2022 (обновлено: 15:43 20.07.2022)
 
Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Ясиноватой еще десять ракет из "Града" и пять снарядов

© Фото : ДНР ОнлайнДом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой
Дом, обстрелянный из РСЗО Град ВСУ, в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© Фото : ДНР Онлайн
Дом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватой в ДНР 10 ракет из "Града" и пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает в среду представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", пять снарядов калибром 122 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Последствия обстрела из РСЗО Град со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Вчера, 15:40Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Широкую Балку в ДНР из "Града"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаАвдеевка
 
 
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