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Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 20.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220720/donbass-1803699319.html
Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую
Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 20.07.2022
Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую
Украинские войска в 13.05 мск в очередной раз обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T13:27
2022-07-20T13:28
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
авдеевка
сцкк
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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Украинские войска в 13.05 мск в очередной раз обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о двух обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220720/donbass-1803695597.html
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ясиноватая
донецкая народная республика
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, авдеевка, сцкк
13:27 20.07.2022 (обновлено: 13:28 20.07.2022)
 
Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Ясиноватой еще восемь снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой
Дом, обстрелянный из РСЗО Град ВСУ, в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Дом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Украинские войска в 13.05 мск в очередной раз обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о двух обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 миллиметра.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаАвдеевкаСЦКК
 
 
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