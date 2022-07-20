https://ria.ru/20220720/donbass-1803699319.html
Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую
Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 20.07.2022
Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую
Украинские войска в 13.05 мск в очередной раз обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T13:27
2022-07-20T13:27
2022-07-20T13:28
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
авдеевка
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784328543_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_f42b9613f3a89f6db70ba5e11aafc723.jpg
ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Украинские войска в 13.05 мск в очередной раз обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о двух обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220720/donbass-1803695597.html
https://ria.ru/20220720/makeevka-1803680247.html
ясиноватая
донецкая народная республика
авдеевка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784328543_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4d9eaa1972df67af0ec1029dc469e490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, авдеевка, сцкк
13:27 20.07.2022 (обновлено: 13:28 20.07.2022)
Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Ясиноватой еще восемь снарядов