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Украинские войска обстреляли Еленовку и Александровку - РИА Новости, 20.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220720/donbass-1803695597.html
Украинские войска обстреляли Еленовку и Александровку
Украинские войска обстреляли Еленовку и Александровку - РИА Новости, 20.07.2022
Украинские войска обстреляли Еленовку и Александровку
Украинские войска за пять минут обстреляли Еленовку и Александровку в ДНР, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра и десять мин калибром 120 миллиметров,... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T13:16
2022-07-20T13:16
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
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ДОНЕЦК, 20 июл – РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли Еленовку и Александровку в ДНР, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра и десять мин калибром 120 миллиметров, сообщает в среду представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 11.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 11.55 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Марьинка (западная) – населенный пункт Александровка: выпущено десять мин калибром 120 миллиметров", - сообщает представительство ДНР в своем Telegram-канале.Еленовка - поселок городского типа в Волновахском районе ДНР, расположенный приблизительно в 25 километрах от Донецка. Его население составляет порядка 4,5 тысячи человек.Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от населенного пункта Марьинка, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел Донецка. В посёлке отсутствует водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
https://ria.ru/20220720/donetsk-1803658120.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), украина
13:16 20.07.2022
 
Украинские войска обстреляли Еленовку и Александровку

В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Еленовку и Александровку

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкОсколки разбитого окна жилого дома после обстрела
Осколки разбитого окна жилого дома после обстрела - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Осколки разбитого окна жилого дома после обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 июл – РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли Еленовку и Александровку в ДНР, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра и десять мин калибром 120 миллиметров, сообщает в среду представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 11.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 11.55 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Марьинка (западная) – населенный пункт Александровка: выпущено десять мин калибром 120 миллиметров", - сообщает представительство ДНР в своем Telegram-канале.
Еленовка - поселок городского типа в Волновахском районе ДНР, расположенный приблизительно в 25 километрах от Донецка. Его население составляет порядка 4,5 тысячи человек.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от населенного пункта Марьинка, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел Донецка. В посёлке отсутствует водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
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