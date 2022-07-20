https://ria.ru/20220720/donbass-1803695597.html

Украинские войска обстреляли Еленовку и Александровку

Украинские войска обстреляли Еленовку и Александровку - РИА Новости, 20.07.2022

Украинские войска обстреляли Еленовку и Александровку

Украинские войска за пять минут обстреляли Еленовку и Александровку в ДНР, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра и десять мин калибром 120 миллиметров,... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T13:16

2022-07-20T13:16

2022-07-20T13:16

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донецк (днр)

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787230642_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_de2a21f509bfdbe0d8434f78014ba0e8.jpg

ДОНЕЦК, 20 июл – РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли Еленовку и Александровку в ДНР, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра и десять мин калибром 120 миллиметров, сообщает в среду представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 11.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 11.55 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Марьинка (западная) – населенный пункт Александровка: выпущено десять мин калибром 120 миллиметров", - сообщает представительство ДНР в своем Telegram-канале.Еленовка - поселок городского типа в Волновахском районе ДНР, расположенный приблизительно в 25 километрах от Донецка. Его население составляет порядка 4,5 тысячи человек.Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от населенного пункта Марьинка, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел Донецка. В посёлке отсутствует водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.

https://ria.ru/20220720/donetsk-1803658120.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), украина