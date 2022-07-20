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Народная милиция ДНР заявила об уничтожении двух украинских "Градов" - РИА Новости, 20.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220720/donbass-1803644715.html
Народная милиция ДНР заявила об уничтожении двух украинских "Градов"
Народная милиция ДНР заявила об уничтожении двух украинских "Градов" - РИА Новости, 20.07.2022
Народная милиция ДНР заявила об уничтожении двух украинских "Градов"
Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила в среду, что совместно с Вооруженными силами РФ за минувшие сутки уничтожила две РСЗО "Град" и полевой... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T10:57
2022-07-20T10:57
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
авдеевка
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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила в среду, что совместно с Вооруженными силами РФ за минувшие сутки уничтожила две РСЗО "Град" и полевой склад боеприпасов украинских войск.Во вторник Народная милиция ДНР об уничтожении за сутки более 30 украинских военных, одной установки РСЗО "Ураган" и двух РСЗО "Град"."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО БМ-21 "Град", один бронированный автомобиль и полевой склад боеприпасов. Подавлены две огневые точки противника в районах населенных пунктов Авдеевка и Невельское", - говорится в сообщении Народной милиции ДНР, опубликованном в его Telegram-канале.
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, авдеевка
10:57 20.07.2022
 
Народная милиция ДНР заявила об уничтожении двух украинских "Градов"

Народная милиция ДНР: уничтожены два "Града" и полевой склад боеприпасов украинских войск

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ДНР
Военнослужащие ДНР - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила в среду, что совместно с Вооруженными силами РФ за минувшие сутки уничтожила две РСЗО "Град" и полевой склад боеприпасов украинских войск.
Во вторник Народная милиция ДНР об уничтожении за сутки более 30 украинских военных, одной установки РСЗО "Ураган" и двух РСЗО "Град".
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО БМ-21 "Град", один бронированный автомобиль и полевой склад боеприпасов. Подавлены две огневые точки противника в районах населенных пунктов Авдеевка и Невельское", - говорится в сообщении Народной милиции ДНР, опубликованном в его Telegram-канале.
Танк Т-80 народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаАвдеевка
 
 
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