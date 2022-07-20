https://ria.ru/20220720/donbass-1803644715.html
Народная милиция ДНР заявила об уничтожении двух украинских "Градов"
Народная милиция ДНР заявила об уничтожении двух украинских "Градов" - РИА Новости, 20.07.2022
Народная милиция ДНР заявила об уничтожении двух украинских "Градов"
Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила в среду, что совместно с Вооруженными силами РФ за минувшие сутки уничтожила две РСЗО "Град" и полевой... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T10:57
2022-07-20T10:57
2022-07-20T10:57
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
авдеевка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803175188_0:330:3054:2048_1920x0_80_0_0_87c44531a1c8d11cca4679c22fc25df9.jpg
ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила в среду, что совместно с Вооруженными силами РФ за минувшие сутки уничтожила две РСЗО "Град" и полевой склад боеприпасов украинских войск.Во вторник Народная милиция ДНР об уничтожении за сутки более 30 украинских военных, одной установки РСЗО "Ураган" и двух РСЗО "Град"."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО БМ-21 "Град", один бронированный автомобиль и полевой склад боеприпасов. Подавлены две огневые точки противника в районах населенных пунктов Авдеевка и Невельское", - говорится в сообщении Народной милиции ДНР, опубликованном в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20220720/lnr-1803632839.html
донецкая народная республика
авдеевка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803175188_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_3b455c6444f0959785b6fbdb294dab2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, авдеевка
Народная милиция ДНР заявила об уничтожении двух украинских "Градов"
Народная милиция ДНР: уничтожены два "Града" и полевой склад боеприпасов украинских войск