https://ria.ru/20220720/donbass-1803644715.html

Народная милиция ДНР заявила об уничтожении двух украинских "Градов"

Народная милиция ДНР заявила об уничтожении двух украинских "Градов" - РИА Новости, 20.07.2022

Народная милиция ДНР заявила об уничтожении двух украинских "Градов"

Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила в среду, что совместно с Вооруженными силами РФ за минувшие сутки уничтожила две РСЗО "Град" и полевой... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T10:57

2022-07-20T10:57

2022-07-20T10:57

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

авдеевка

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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила в среду, что совместно с Вооруженными силами РФ за минувшие сутки уничтожила две РСЗО "Град" и полевой склад боеприпасов украинских войск.Во вторник Народная милиция ДНР об уничтожении за сутки более 30 украинских военных, одной установки РСЗО "Ураган" и двух РСЗО "Град"."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО БМ-21 "Град", один бронированный автомобиль и полевой склад боеприпасов. Подавлены две огневые точки противника в районах населенных пунктов Авдеевка и Невельское", - говорится в сообщении Народной милиции ДНР, опубликованном в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20220720/lnr-1803632839.html

донецкая народная республика

авдеевка

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, авдеевка