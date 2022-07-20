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Украинские войска дважды обстреляли Новобахмутовку - РИА Новости, 20.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220720/donbass-1803636942.html
Украинские войска дважды обстреляли Новобахмутовку
Украинские войска дважды обстреляли Новобахмутовку - РИА Новости, 20.07.2022
Украинские войска дважды обстреляли Новобахмутовку
Украинские войска за 20 минут дважды обстреляли населенный пункт Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике, в том числе снарядами "натовского" калибра 155... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T10:29
2022-07-20T10:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
донецк (днр)
нато
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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут дважды обстреляли населенный пункт Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике, в том числе снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 09.40 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено четыре мины калибром 120 миллиметров; 10.00 - населенный пункт Очеретино - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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в мире, украина, сша, донецк (днр), нато
10:29 20.07.2022 (обновлено: 10:41 20.07.2022)
 
Украинские войска дважды обстреляли Новобахмутовку

В ДНР заявили, что украинские войска дважды обстреляли Новобахмутовку

© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара / Перейти в фотобанкОкно здания, поврежденное после ударов с беспилотников ВСУ
Окно здания, поврежденное после ударов с беспилотников ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара
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Окно здания, поврежденное после ударов с беспилотников ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут дважды обстреляли населенный пункт Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике, в том числе снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 09.40 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено четыре мины калибром 120 миллиметров; 10.00 - населенный пункт Очеретино - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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