10:29 20.07.2022 (обновлено: 10:41 20.07.2022)
Украинские войска дважды обстреляли Новобахмутовку
В ДНР заявили, что украинские войска дважды обстреляли Новобахмутовку
© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара / Перейти в фотобанкОкно здания, поврежденное после ударов с беспилотников ВСУ
© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара
Окно здания, поврежденное после ударов с беспилотников ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут дважды обстреляли населенный пункт Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике, в том числе снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 09.40 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено четыре мины калибром 120 миллиметров; 10.00 - населенный пункт Очеретино - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.