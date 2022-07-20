https://ria.ru/20220720/donbass-1803636942.html

Украинские войска дважды обстреляли Новобахмутовку

Украинские войска дважды обстреляли Новобахмутовку - РИА Новости, 20.07.2022

Украинские войска дважды обстреляли Новобахмутовку

Украинские войска за 20 минут дважды обстреляли населенный пункт Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике, в том числе снарядами "натовского" калибра 155... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T10:29

2022-07-20T10:29

2022-07-20T10:41

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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут дважды обстреляли населенный пункт Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике, в том числе снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 09.40 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено четыре мины калибром 120 миллиметров; 10.00 - населенный пункт Очеретино - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220720/donbass-1803633757.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, донецк (днр), нато