Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Гольмовский, Доломитное и Старомихайловку - РИА Новости, 20.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220720/donbass-1803633757.html
Украинские войска обстреляли Гольмовский, Доломитное и Старомихайловку
Украинские войска обстреляли Гольмовский, Доломитное и Старомихайловку - РИА Новости, 20.07.2022
Украинские войска обстреляли Гольмовский, Доломитное и Старомихайловку
Украинские войска за 20 минут обстреляли населенные пункты Гольмовский, Доломитное и Старомихайловку в Донецкой Народной Республике, выпустив 14 снарядов... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T10:14
2022-07-20T10:28
специальная военная операция на украине
в мире
старомихайловка
украина
артемовск
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797340154_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_b8cee2b6e78b67c4f799cb3a8f46e579.jpg
ДОНЕЦК, 20 июл – РИА Новости. Украинские войска за 20 минут обстреляли населенные пункты Гольмовский, Доломитное и Старомихайловку в Донецкой Народной Республике, выпустив 14 снарядов калибрами 155, 152 и 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08.15 (совпадает с мск) – населенный пункт Клещеевка – населенный пункт Гольмовский: выпущено 4 снаряда калибром 152 мм; 08.25 – населенный пункт Артемовск (укр. Бахмут) – населенный пункт Доломитное: выпущено 4 снаряда калибром 155 мм; 08.35 – населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Старомихайловка: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220720/donetsk-1803629310.html
старомихайловка
украина
артемовск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797340154_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_40c57a5b5459bbb55b54c52b62189d9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, старомихайловка, украина, артемовск, нато
10:14 20.07.2022 (обновлено: 10:28 20.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли Гольмовский, Доломитное и Старомихайловку

В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Гольмовский, Доломитное и Старомихайловку

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Жилой дом, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 июл – РИА Новости. Украинские войска за 20 минут обстреляли населенные пункты Гольмовский, Доломитное и Старомихайловку в Донецкой Народной Республике, выпустив 14 снарядов калибрами 155, 152 и 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08.15 (совпадает с мск) – населенный пункт Клещеевка – населенный пункт Гольмовский: выпущено 4 снаряда калибром 152 мм; 08.25 – населенный пункт Артемовск (укр. Бахмут) – населенный пункт Доломитное: выпущено 4 снаряда калибром 155 мм; 08.35 – населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Старомихайловка: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Вчера, 09:48Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСтаромихайловкаУкраинаАртемовскНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала