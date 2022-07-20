10:14 20.07.2022 (обновлено: 10:28 20.07.2022)
Украинские войска обстреляли Гольмовский, Доломитное и Старомихайловку
В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Гольмовский, Доломитное и Старомихайловку
Жилой дом, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 июл – РИА Новости. Украинские войска за 20 минут обстреляли населенные пункты Гольмовский, Доломитное и Старомихайловку в Донецкой Народной Республике, выпустив 14 снарядов калибрами 155, 152 и 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08.15 (совпадает с мск) – населенный пункт Клещеевка – населенный пункт Гольмовский: выпущено 4 снаряда калибром 152 мм; 08.25 – населенный пункт Артемовск (укр. Бахмут) – населенный пункт Доломитное: выпущено 4 снаряда калибром 155 мм; 08.35 – населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Старомихайловка: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.