https://ria.ru/20220720/donbass-1803633757.html

Украинские войска обстреляли Гольмовский, Доломитное и Старомихайловку

Украинские войска обстреляли Гольмовский, Доломитное и Старомихайловку - РИА Новости, 20.07.2022

Украинские войска обстреляли Гольмовский, Доломитное и Старомихайловку

Украинские войска за 20 минут обстреляли населенные пункты Гольмовский, Доломитное и Старомихайловку в Донецкой Народной Республике, выпустив 14 снарядов... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T10:14

2022-07-20T10:14

2022-07-20T10:28

специальная военная операция на украине

в мире

старомихайловка

украина

артемовск

нато

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ДОНЕЦК, 20 июл – РИА Новости. Украинские войска за 20 минут обстреляли населенные пункты Гольмовский, Доломитное и Старомихайловку в Донецкой Народной Республике, выпустив 14 снарядов калибрами 155, 152 и 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08.15 (совпадает с мск) – населенный пункт Клещеевка – населенный пункт Гольмовский: выпущено 4 снаряда калибром 152 мм; 08.25 – населенный пункт Артемовск (укр. Бахмут) – населенный пункт Доломитное: выпущено 4 снаряда калибром 155 мм; 08.35 – населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Старомихайловка: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220720/donetsk-1803629310.html

старомихайловка

украина

артемовск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, старомихайловка, украина, артемовск, нато